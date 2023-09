Porta in faccia ai signori dell’agrivoltaico  

Inizialmente aveva accettato la proposta di accogliere un certo numero di pannelli fotovoltaici nei suoi terreni. Dopo un esame approfondito dei progetti della britannica Tep Renewables, Fortunato Ladu, agricoltore e allevatore di Pabillonis, ha però cambiato idea. Ci aveva visto giusto fin dall'inizio, chiedendo l'inclusione di una clausola speciale nel contratto di cessione del diritto di superficie: prima di poter installare i pannelli la società avrebbe dovuto sottoscrivere con lui l’accordo definitvo entro 18 mesi dall'autorizzazione all'allaccio, oppure richiedere ulteriori 12 mesi di scivolo. I 18 mesi sono scaduti a giugno e la società non ha preso alcuna iniziativa, consentendo a Ladu di uscire da un accordo che non lo convinceva più.

Il parco

Il parco agrivoltaico progettato dalla Tep Renewables prevede una potenza totale di 18,38 MW e si estende dall'ingresso di Pabillonis fino alla zona industriale di Guspini. «Credevo in questo progetto che in teoria mi garantiva un reddito importante mentre io continuavo a fare allevamento e agricoltura», dice Fortunato Ladu, di origini desulesi: «Avevo proposto di creare nuovi posti di lavoro. Ma quando ho esaminato il progetto ho capito che non potevo accettare le loro condizioni, mentre le mie non c’erano».

L’agricoltore è favorevole alle rinnovabili, indispensabili per il futuro: «Non dovremmo chiudere la porta a queste società – sostiene – ma essere più esigenti. Perché non dovremmo ottenere una percentuale del reddito derivante dall'energia prodotta nel nostro territorio per far sì che l’economia giri?», domanda. Il suo contratto è stato l’unico, fra quelli stipulati in zona, ad avere la clausola: «Dobbiamo stare sempre vigili, per questo l’ho fatta inserire», confida. Ha funzionato: «Quelli della società hanno lasciato scadere i termini della clausola e non hanno richiesto la novazione del contratto. Ho risolto con una raccomandata e una pec».A quel punto la società si è nuovamente fatta avanti: «Ho risposto che non ero interessato al diritto di superficie che offrivano. Ho fatto delle richieste semplici: una percentuale sulle entrate generate dall'energia, contributi sociali per la comunità e assunzione di personale», ha sottolineato Ladu. «Non credo accetteranno ma se lo faranno si aprirà una strada».

«Pannelli troppo vicini»

Impianti come questo producono energia solare in base all'inclinazione dei moduli rispetto al sole. In alcuni frangenti, il bordo inferiore arriva a soli 50 centimetri dal suolo, il che limita la possibilità di coltivare: «In queste condizioni – osserva l’agricoltore – tutto è precluso a eccezione di erba o foraggio. Magari si potrebbe creare un microclima favorevole alla crescita del pascolo, migliorando il nutrimento degli animali, ma il problema delle altre colture rimane irrisolto».

Il canone di locazione per l'uso del terreno si aggira sui 60-70mila euro all'anno: «Ma la tassazione, non essendo un reddito agricolo, è elevata. Se non possiamo coltivare i nostri prodotti, dovremo importarli a costi più elevati», conclude l'uomo.

«No alle speculazioni»

Il sindaco di Pabillonis, Riccardo Sanna, ha appreso la notizia da un post su Facebook pubblicato sabato dall’allevatore: «Le fonti di energia rinnovabile – commenta – sono importanti ma siamo contrari alla speculazione energetica da parte di società che utilizzano terreni preziosi per le nostre colture senza alcun beneficio per la comunità». Sanna ha evidenziato quanto sia importante non ripetere gli errori del passato. Brucia ancora il caso del parco eolico a marchio Friel installato nel 2008 nell’agro del paese: «È paesaggisticamente impattante – dice il sindaco – e prevedeva un indennizzo irrisorio della società al Comune, basato sulla percentuale del ricavato annuo, che poi, dopo vicissitudini burocratiche, è diventato di 78mila euro annui, a fronte dell’oltre milione di euro l’anno generato da ogni turbina: troppo poco».

RIPRODUZIONE RISERVATA