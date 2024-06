Porta in caserma il cadavere della moglie 

Modena . Si è presentato nella caserma dei carabinieri col cadavere della moglie nel bagagliaio dell’auto. «L’ho uccisa, il cadavere è nel furgone qui fuori», ha detto l’ingegnere 48enne Andrea Paltrinieri che ha confessato di aver ucciso la moglie, Anna Sviridenko, 40enne con origini russe, dottoressa specializzanda in radiologia. Dopo averla uccisa, strangolandola nella sua abitazione, è andato, con il cadavere della donna dentro al veicolo, direttamente al comando provinciale dei carabinieri.

Battaglia in tribunale

In caserma è stato arrestato per omicidio volontario aggravato e trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida di fronte al gip. Un femminicidio, l’ennesimo. Il movente del delitto sarebbe legato all’affidamento dei bambini, di due e tre anni, una contesa che proprio l’altro ieri aveva avuto un passaggio decisivo. Anna Sviridenko aveva chiesto all’autorità giudiziaria di Innsbruck, in Austria, dove era residente, la regolamentazione dell’affidamento prevalente dei figli minori e l’esercizio del diritto di visita per il padre. Lo scorso gennaio, Paltrinieri aveva presentato ricorso al Tribunale civile di Modena per la separazione giudiziale, contestando la giurisdizione dell’autorità giudiziaria austriaca. Il Tribunale di Modena aveva ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei urgenti, proprio perché già esistente la decisione di un giudice straniero comunitario.

La trappola

A febbraio scorso la donna aveva poi presentato istanza al Tribunale di Innsbruck per ottenere l’affidamento esclusivo dei due bambini, e proprio lunedì i giudici hanno accolto le sue richieste. L’omicidio è avvenuto nel momento in cui la 40enne si trovava a Modena per portare i bambini in Austria dove aveva raggiunto importanti traguardi professionali in ambito medico. Martedì sera, una volta raccolta la confessione dell’uomo, i carabinieri hanno aperto il veicolo dell’ingegnere. Al suo interno, nel vano del bagagliaio, c’era, rannicchiato, il cadavere della moglie. L’ispezione cadaverica del medico legale ha evidenziato che la vittima aveva il capo coperto da un sacchetto nero di plastica, stretto al collo con un filo elettrico plastificato. Rimosso il sacchetto, si è visto che al collo era stata stretta una cintura.

