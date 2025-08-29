Porta Fontana, la scalinata dei vandali 

Rumori, schiamazzi notturni, muri imbrattati e nei giorni scorsi anche un incendio. Accade in città nella zona di Porta Fontana, dove da quattro mesi i residenti lamentano la presenza di gruppi di ragazzi che si ritrovano in una scalinata nelle ore notturne. Spesso fanno esplodere potenti petardi. E proprio uno di questo avrebbe provocato il rogo di martedì di martedì scorso.

La preoccupazione

«Da queste scalette passano tanti turisti, ma è capitato spesso di vederli tornare indietro, disgustati dall’odore fetido e dai rifiuti abbandonati, tra cui bottiglie e lattine», racconta Salvatore Deidda, che martedì scorso, assieme alla moglie Maria, ha segnalato per primo l’incendio a ridosso delle case. «Sono uscita sul balcone per caso e ho visto le fiamme. È stato un miracolo che non abbiano raggiunto le abitazioni», racconta la donna. «La sera qui è tutto buio e questo favorisce i ragazzi a ritrovarsi in questo spazio residenziale per fare baldoria oltre l’una di notte», racconta Maria Pia Tripiciano, altra residente della zona, sottolineando come l’assenza di un’illuminazione adeguata, presente fino a due anni fa, favorisce le azioni dei vandali. «Il problema è che la zona viene completamente ignorata da chi deve vigilare - racconta William Deeds, inglese che si è trasferitosi da poco in città -. Quasi tutte le sere ci sono ragazzi che bevono, fumano, rompono bottiglie, e noi dobbiamo pulire il giorno dopo. Qualcuno deve assumersi la responsabilità di ciò che fanno».

Il degrado

Un’altra segnalazione riguarda l’area sottostante la zona colpita dall’incendio, ormai invasa dall’uva turca, una pianta considerata tossica che, secondo i residenti, dovrebbe essere rimossa per garantire sicurezza e vivibilità agli spazi. «Abbiamo già attivato i nostri uffici tecnici per studiare l’eradicazione di queste piante. È necessario intervenire», afferma Francesco Melis, assessore all’Ambiente. Sul fenomeno dei baby vandali spiega che, in casi come questi, non bisogna ricorrere alla Polizia locale, ma «se si assiste ad atti di vandalismo o a situazioni di pericolo, è necessario fare una segnalazione al 112, l’unico numero da chiamare. È molto importante utilizzare gli strumenti giusti».

Per quanto riguarda l’assenza di illuminazione, interviene l’assessore ai Lavori pubblichi, Nicola Concas: «Non appena il personale rientrerà dalle ferie estive, sarà prioritario occuparci di questa vicenda. Intanto ho chiesto di poter fare un sopralluogo in questi giorni per trovare una soluzione per arginare gli atti di vandalismo».

