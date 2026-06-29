Porta d’acqua, il progetto 

Al via il piano “Oristano Porta d’acqua” finanziato con 10 milioni di euro dalla Regione, ai quali si aggiungeranno altri 3,4 milioni, per trasformare alcuni dei principali spazi pubblici della città e resistere ai cambiamenti climatici.

Al centro la creazione di una rete di infrastrutture verdi che collegheranno il centro storico, il parco fluviale e le principali aree verdi cittadine migliorando l’ambiente e la vivibilità degli spazi pubblici. Tra gli interventi il recupero dell’area dell’ex lavatoio di piazza San Martino, la creazione di un polmone verde il via Lussu, la riqualificazione dei giardinetti di San Martino, il miglioramento del parco di viale Repubblica e il sistema di monitoraggio e gestione degli interventi. Ieri alla presentazione del progetto l’assessore regionale Giuseppe Meloni: «Mettiamo al centro i territori costruendo strategie condivise che superano la frammentazione degli interventi». Per il sindaco Massimiliano Sanna «si tratta non solo di realizzare nuovi parchi ma di costruire una nuova idea di città, più verde, più accessibile più attenta alle esigenze delle persone». L’assessora Maria Bonaria Zedda: «Investiamo sul verde urbano come infrastruttura strategica per il futuro. Gli interventi previsti permetteranno di ridurre gli effetti delle ondate di calore, valorizzare luoghi identitari e rafforzare il legame tra comunità e territorio». ( a. m. )

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