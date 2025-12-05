VaiOnline
La mostra.
06 dicembre 2025 alle 00:24

Porta Cristina in miniatura: la riproduzione con i Lego esposta allo Spazio Search  

Molti visitatori stanno ammirando l'ultima opera dell'artista Maurizio Lampis, realizzata in occasione dei duecento anni della via d'accesso a Castello, esposta allo Spazio Search nel largo Carlo Felice 2. A Palazzo Bacaredda c’è una riproduzione di Porta Cristina realizzata con 2.200 mattoncini Lego in venti giorni di lavoro. Lampis è l'artista sardo dei Lego, brick builder di professione e fondatore del KaralisBrick, il museo dedicato ai famosissimi mattoncini.

Opere in miniatura

La riproduzione di Porta Cristina si aggiunge a quelle già realizzate della Torre dell'Elefante, della Basilica di Bonaria e del Castello di San Michele, in un viaggio in scala tra i monumenti e i luoghi più rappresentativi di Cagliari.Tra le figure iconiche della città, anche la riproduzione del Cocchio e il quadro di Sant'Efisio o il busto di Gigi Riva, realizzato con oltre 12.500 mattoncini. Un amore che si allarga a tutta l'Isola: sono 28 i monumenti realizzati da Lampis nell'ambito del progetto in corso “La Sardegna in miniatura”. Ad accogliere Lampis è stato Marco Benucci: «La cura dei particolari», commenta lo stesso presidente del Consiglio comunale, «la perfezione delle realizzazioni di Maurizio denotano un impegno e una dedizione che vanno oltre la semplice passione che tutti abbiamo avuto da bambini: i riconoscimenti che arrivano anche dall'estero ne sono la meritata conferma».

Gli altri progetti

Sei i progetti che riguardano il resto della Penisola. Già realizzati il Colosseo e la Fontana di Trevi, piazza San Marco (Venezia) e piazza del Plebiscito (Napoli), la Cattedrale di Trani. «Il prossimo sarà dedicato all'Abruzzo», spiega Lampis, «in particolare alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, gravemente danneggiata durante il terremoto del 2009». La riproduzione in mattoncini di Porta Cristina sarà esposta allo Spazio Search, nel sottopiano del Municipio con ingresso dal Largo, fino ai giorni di Natale.

