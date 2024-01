Porta chiusa alla Guardia medica 

In tanti, anche ieri sera, hanno raggiunto via Tharros: destinazione Guardia medica. Peccato però che la porta dell’ambulatorio fosse chiusa. Come capita ormai da tanti, troppi giorni. Del disservizio però nessuno è stato avvisato. E le proteste da parte dei cittadini di Cabras aumentano giorno dopo giorno.

Nessun avviso

Nella porta dell’ambulatorio non c’è un cartello che indichi la chiusura, tanto meno dove recarsi in caso di bisogno. Del disservizio non c’è traccia nemmeno sul sito internet della Asl 5, nonostante invece siano sempre ben segnalate le continue variazione degli orari degli Ascot provinciali. Ma neanche il sindaco, Andrea Abis, eera stato informato di questa novità: «Altrimenti avrei comunicato alla popolazione giorni e orari. Dalla Asl, ormai da dicembre, mi è stato comunicato solo che la Guardia medica in alcuni giorni, quali non si sa, non sarebbe stata attiva per mancanza di medici. E che quindi il servizio purtroppo non sarebbe stato più garantito come un tempo. Nient’altro. Meno male però che almeno abbiamo i medici di base».

I disagi

I cabraresi quindi non solo non sanno quando la Guardia medica sarà riaperta, ma in caso di bisogno diventa difficile anche raggiungere il presidio di Oristano. Nel mese di febbraio ad esempio, come si legge nel sito della Asl, il servizio in città sarà garantito solo per otto giorni. Ciò vuol dire che per gli altri 21 serate i cittadini che hanno problemi di salute saranno costretti a rivolgersi al Pronto soccorso.

Un servizio a singhiozzo per circa 45mila cittadini tra Oristano, Cabras, Santa Giusta e Palmas Arborea. In questi due ultimi paesi la Guardia medica non c’è e solitamente i cittadini raggiungono quella di Oristano o Cabras.

L’Asl

Dalla Asl fanno sapere che a partire da oggi il servizio della Guardia medica sarà attivo ma non si sa però fino a quando e in quali giorni il medico sarà presente. Sempre dalla Asl precisano che quando i cittadini hanno necessità del servizio possono comunque rivolgersi ai paesi limitrofi, come ad esempio Simaxis e Narbolia. In realtà però la Guardia medica è attiva anche a Riola. Questo nonostante i pochi residenti rispetto ad una cittadina con quasi novemila residenti come Cabras.

