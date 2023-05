Porta a porta sino all’ultimo per conquistare gli elettori 

Ultimi giorni di campagna elettorale per i candidati a sindaco e per gli aspiranti consiglieri delle due liste civiche. Dopo la presentazione ufficiale dei 2 schieramenti in corsa per le amministrative, si ritorna al contatto diretto con gli elettori.

Per il momento non abbiamo programmato nessun’altra iniziativa pubblica – fa sapere Marco Corrias, candidato sindaco della lista numero 1 "Continuiamo per Flumini” – preferiamo continuare con il solito “porta a porta”, parlando direttamente con le persone, proponendo quello che è stato fatto in questi anni, purtroppo condizionati da oltre due anni di pandemia e come intendiamo continuare ad amministrare, se la maggioranza degli elettori decidesse di rinnovarci la fiducia. In un piccolo centro come il nostro è l’unico modo per sentire il parere di tutti».

Nello stesso modo stanno procedendo gli antagonisti della lista numero 2 "Uniti per il Futuro”, con il candidato sindaco Paolo Sanna: «Stiamo valutando ma non è certo – spiega Sanna - per un incontro pubblico in chiusura della campagna elettorale. Per il momento proseguiamo prendendo contatto con gli elettori ed esponendo i nostri propositi per il futuro di Flumini. Il rapporto diretto con la popolazione è per noi fondamentale. Se la maggioranza degli elettori ci darà fiducia, saremo sempre disponibili per la risoluzione delle problematiche che affliggono la cittadinanza».

