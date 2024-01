Porta a porta, arriva la tariffa puntuale 

Tariffazione puntuale e raccolta dell'umido a Sant’Isidoro due volte la settimana. Sono i principali punti del nuovo capitolato d’appalto del servizio di igiene pubblica – approvato all’unanimità dal Consiglio comunale -che entrerà in vigore il primo marzo.

Più differenziata

L’obiettivo è migliorare la raccolta dei rifiuti porta a porta con l’obiettivo di raggiungere almeno l’84 per cento di differenziata a regime e l’80 per cento fin dalla fase intermedia. Già nel 2022, Quartucciu ha dimostrato – nonostante le numerose discariche a cielo aperto che infestano il territorio - di essere virtuosa, raggiungendo il 78 per cento di differenziata, otto punti percentuali in più rispetto a quelli richiesti dalla Regione per ottenere la premialità e ridurre così i costi del servizio.«Funzionalità, qualità, efficienza, efficacia ed economicità sono i criteri che devono accompagnare la massima soddisfazione dei quartuccesi, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute», precisa l’assessore all’ambiente Walter Caredda. «Il prossimo gestore del servizio dovrà sempre osservare questi principi e collaborare con l'amministrazione comunale per l'attuazione di iniziative atte a migliorare e potenziare le raccolte differenziate».

Al momento dell’entrata in vigore del nuovo contratto non è prevista alcuna interruzione di servizio, che sarà garantito anche nei giorni festivi. Il modello di raccolta sarà così suddiviso: secco indifferenziato, organico, carta e cartone congiunta, multi materiale per plastica e lattine e mono materiale per il vetro.

La tariffa puntuale

«Il modello proposto si basa sulle migliori esperienze nazionali che hanno dimostrato l’efficacia delle soluzioni individuate», aggiunge l’assessore, «questo è propedeutico all’applicazione della tariffazione puntuale così come disposto dalla legge regionale del 2023 e prevede la fornitura di tutti i contenitori per la raccolta dotati di transponder e conseguentemente di un sistema in grado di acquisire, processare e trasferire i dati su un sistema gestionale».

La tariffazione dipende dal conferimento dei rifiuti indifferenziati: meno se ne producono e meno si paga. «Il secco verrà ritirato una volta alla settimana ed esclusivamente con modalità di ritiro su sistema di misurazione puntuale», conclude Caredda, «al fine di consentire al Comune di attuare eventuali politiche di sgravio sulla tassa rifiuti solidi urbani per le utenze che conferiscono con frequenza ridotta. Inoltre, come richiesto dai cittadini, a Sant’Isidoro si procederà con la raccolta dell’umido non più una volta, ma due volte alla settimana».

