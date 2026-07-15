Porsche in gimkana sulla rotonda prima dello schianto 

Al volante di lussuose Porsche, alcuni turisti tedeschi hanno fatto gimkana sulla rotonda all’ingresso di Ilbono, fra la circonvallazione per Lanusei e la strada statale 198. Sono gli stessi del gruppo di cui faceva parte la fuoriserie che, sabato sera, si è schiantata sull’Orientale, tra Baunei e Urzulei. A ricostruire i fatti sono stati gli agenti della polizia locale di Ilbono che, avendo ravvisato i danni sulla rotatoria, hanno analizzato i filmati delle videocamere di sorveglianza. È emerso che, venerdì scorso, la prima della colonna di fuoriserie, provenienti da Lanusei, ha girato intorno alla rotonda, mentre le altre due l’hanno attraversata marchiando la vernice verde. Per gli accertamenti, gli agenti hanno coinvolto il comando della polizia stradale di Nuoro, avviando le procedure utili a rintracciare i responsabili. Sdegno è stato espresso dal sindaco di Ilbono, Giampietro Murru: «I danni ammontano a 5mila euro. Siamo amareggiati per il comportamento di turisti che hanno scambiato le nostre strade per una pista». La rotonda è quella all’altezza del parco giochi di Bau Carrus. In quel tratto, il Comune aveva completato l’intervento di riqualificazione di marciapiedi e segnaletica pochi giorni prima. «Ringraziamo per la collaborazione la polizia stradale di Nuoro». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA