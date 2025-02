Porsche fuori strada, muore 66enne 

Un’altra vittima della strada in Gallura, ieri sera intorno alle 20,30 personale del 118 e Vigili del Fuoco sono stati inviati alle porte della frazione olbiese di Murta Maria per un pauroso incidente avvenuto sulla Statale 125. Alcuni testimoni hanno assistito al tragico schianto di una Porsche Cayenne. Al volante dell’auto c’era l’imprenditore Francesco Amadori, 66 anni, nato a Tempio, ma residente a Pattada, per il quale non c’è stato niente da fare. L’uomo, per cause che devono essere accertate, ha perso il controllo della sua Porsche Cayenne e ha iniziato a sbandare. L’auto ha tagliato la strada invadendo la corsia opposta di marcia, poi è volata oltre il cordolo di cemento capovolgendosi. Lo schianto è stato pauroso, Amadori probabilmente è morto sul colpo. Quando sulla Statale 125, a poca distanza dalle prime case di Murta Maria (nei pressi di un’area di servizio, poco lontano dal bivio di Spiritu Santu) sono arrivati i medici del 118 e i Vigili del Fuoco, non ci sono state possibilità di soccorrere la vittima. Francesco Amadori è stato estratto privo di vita dall’abitacolo della Porsche Cayenne.

La dinamica

Per i rilievi e le indagini sono arrivati a Murta Maria i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Olbia. Gli accertamenti del personale dell’Arma sono iniziati subito. I militari hanno provveduto a bloccare la Statale nei due sensi di marcia per consentire le operazioni di rimozione della Porsche e i rilievi sulla carreggiata. Stando a quanto accertato ieri sera, sembrano di un certo interesse le testimonianze di alcuni automobilisti che hanno visto la Porsche Cayenne sbandare. I testimoni hanno raccontato che l’auto improvvisamente ha cambiato direzione, modificando più volte la sua traiettoria. Come se la persona al volante non avesse più il controllo del volante. Alla luce delle dichiarazioni raccolte dai Carabinieri non si può escludere che Amadori sia stato colto da un malore e non sia più riuscito a rimettere sulla sua corsia di marcia l’auto. La Procura di Tempio ha disposto tutti gli approfondimenti del caso. È stato escluso il coinvolgimento di altri automobilisti, sul punto non ci sono dubbi. Amadori si occupava, con la sua società, di mangimi per animali e si stava recando a Olbia.

