Porru: «I numeri sono in crescita» 

Sandro Porru è ancora costretto a dividersi tra due ruoli. Quello di presidente della Fispes, la federazione paralimpica più importante, e quello di commissario straordinario del Comitato Italiano Olimpico per la Sardegna. Nel bilancio annuale del primo non può non entrare il sesto posto nel medagliere di Parigi 2024 (71 medaglie, 24 d’oro e 15 d’argento): «Risultati di lustro ma noi siano fieri di aver portato il contingente azzurro più numeroso di sempre e aver coperto quasi tutte le discipline. Abbiamo qualche difficoltà negli sport di squadra ma per esempio nel sitting volle dove c’era anche Sara Desini abbiamo ben figurato. E siamo soddisfatti dell’eco promozionale che le paralimpiadi stanno avendo per il nostro percorso: è quella medaglia cui ambiamo. Più persone con disabilità praticheranno gli sport paralimpici e più aumenteranno le medaglie e soprattutto la soddisfazione sociale». Porru guarda anche ai Giochi invernali. Giovanni Achenza, quinto a Parigi nel paratriathlon, potrebbe tentare la strada degli sport invernali: «Mai dire mai: ci ha abituato a grandi performance e grandi sorprese. Si sta impegnando, spero che abbia successo: se partecipasse darebbe lustro anche alla Sardegna».

Nell’anno passato «i numeri sono cresciuti grazie alle politiche di carattere nazionale del Comitato Paralimpico, con tanti open day per promuovere la pratica paralimpica. Ora servono più tecnici specializzati. Abbiamo conquistato tanti titoli italiani e portato tre atleti a Parigi, ma per coltivale l’alto livello servono costosi ausili sportivi». Tra gli auspici per il 2025 c’è quello di «impianti sempre più universali accessibili a tutti, per le società di base ma per poter ospitare anche i grandi eventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA