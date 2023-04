Porru dona mille libri alla biblioteca di Pirri 

La biblioteca comunale di Pirri si arricchisce di mille nuovi libri grazie alla donazione del Fondo Chiara Porru.

Laureata in farmacia agli inizi degli anni ‘60, Porru dopo aver insegnato nelle scuole medie della provincia si è rimessa in gioco perfezionando la formazione scientifica e diventando imprenditrice con le sue farmacie.

«È stata una donna che per la sua generazione ha rappresentato un esempio di emancipazione femminile» ha rimarcato, durante la conferenza di presentazione della donazione, l’assessora alle Pari opportunità Marina Adamo. «La proposta di dedicarle una sezione della biblioteca di via Santa Maria Goretti è stata inserita all'interno della seconda finestra del calendario di eventi Feminas – Cagliari contro la violenza. I suoi eredi sono stati generosi e ci hanno dato la possibilità di riflettere sull'importanza della cultura per opporsi alle difficoltà della vita».

«Questa di Pirri è una delle biblioteche più frequentate della città, che vanta un gran numero di iscritti, soprattutto tra i più giovani», ha aggiunto l'assessora alla Cultura, Maria Dolores Picciau. Per Stefania Loi, presidente della Commissione Pari opportunità, «questa iniziativa si inserisce in un percorso che l'Amministrazione comunale, attraverso la Commissione Pari opportunità in sinergia con l'assessorato, ha iniziato nel 2019 per valorizzare le figure femminili che hanno dato lustro e continuano a dare lustro a Cagliari».

Alla conferenza hanno partecipato anche i figli di Chiara Porru, Alessandro e Annalisa Mongili, accompagnati dalla nipote Francesca Joy Smith. «Mia madre», ha spiegato Alessandro, «sarebbe stata molto felice di questa giornata. Spero che i suoi libri siano di ispirazione alle persone che frequentano la Biblioteca».