Porrà guida la quarta lista 

È Fabrizio Porrà il candidato sindaco espresso dal gruppo di Massimo Cannas. Cinquantasette anni, insegnante, è reduce dall’esperienza nella maggioranza del primo cittadino decaduto. Durante il mandato, il consigliere è stato titolare della delega all’Urbanistica, salvo poi assumere la carica di assessore dei Lavori pubblici per 24 ore, prima che il terremoto politico disintegrasse l’amministrazione. Il gruppo Cannas ha deciso di convergere su Porrà quando, tra giovedì sera e ieri mattina, è sfumato l’accordo con Vito Cofano. In lista Porrà conta su Michela Iesu, Emanuela Laconca, Salvatore Comida, Valentina Cristo, Roberta Farigu, Francesco Frassanito, Sara Maddanu, Mirko Pili, Alberto Pilia, Vincenzo Pinna, Bruno Puddu, Paolo Puddu, Chiara Schiavone, Barbara Stochino, Monica Tascedda.

I nomi

Quattro le liste in corsa per le Comunali del 28 e 29 maggio prossimi. A parte la novità Porrà, tutto il resto del quadro era abbastanza delineato da giorni. Marcello Ladu (45), insegnante, è il candidato sindaco della lista di centrodestra “Nuove rotte per Tortolì-Arbatax”. Ne fanno parte sei donne e dieci uomini: Fabrizio Annarumma, Luigi Cardia, Rita Cocco, Simona Depau, Riccardo Falchi, Michele Fanni, Filippo Giacobbe, Maurizio Lorrai, Fausto Mascia, Mara Mascia, Pietro Muceli, Irene Murru, Vincenzo Nieddu, Walter Pessiu, Elena Sestu e Stefania Vargiu. Rispetto alle previsioni non figura tra i candidati Salvatore Sinatra, commissario cittadino della Lega.

Assieme a Franco Pili, ingegnere di 61 anni, corrono persone della società civile e del Pd. I Dem, attraverso Salvatore Corrias, Ivan Puddu e Filippo Cherchi, hanno ribadito a più riprese la compattezza del partito. Tra i candidati certi di “Cambiamo insieme”, oltre al segretario Cherchi, figurano anche Alfredo Ciampichetti, Giacomo Usai e Antonio Ghironi.

La ex in corsa