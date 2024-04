Pornostar, oggi Trump a processo 

New York. «Due sacchi di spazzatura». Basterebbe l’appellativo che Donald Trump ha rivolto ai due testimoni chiave del processo a suo carico che si apre in queste ore a New York per comprendere il tono dello spettacolo al quale gli Usa stanno per assistere.

34 imputazioni

Un evento storico - nessun ex presidente americano ha mai affrontato un procedimento penale ed è soltanto il primo di quattro per il tycoon - e destinato a creare scalpore non solo per le rivelazioni della pornostar Stormy Daniels sul loro affaire, ma anche perché The Donald ha annunciato che testimonierà per dire «la sua verità». Trump è accusato di 34 capi di imputazione, in particolare di aver falsificato documenti aziendali per nascondere un pagamento di 130mila dollari all’attrice hard nel 2016 perché non rivelasse la loro relazione. Oltre a Daniels, l’altra testimonianza clou sarà quella Michael Cohen, ex avvocato personale di Trump che ha staccato gli assegni a Daniels e alla coniglietta di Playboy Karen McDougal e poi, secondo il procuratore Alvin Bragg, è stato rimborsato dalla compagnia del tycoon, che ha fatto passare le rate come “spese legali”.

Verdetto rapido

«Testimonierò e dirò la verità. E la verità è che io non ho commesso alcun reato», ha dichiarato Trump qualche giorno fa attaccando Daniels e Cohen - «due bugiardi» - e il sistema di giustizia che lo «perseguita». A differenza degli altri procedimenti contro l’ex presidente - quello per il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni, aver istigato l’attacco a Capitol Hill e gestito in modo inappropriato carte classificate - questo è l’unico che potrebbe chiudersi entro novembre, ovvero prima delle elezioni. Gli avvocati del tycoon sperano in un’assoluzione piena, ma se dovesse essere giudicato colpevole ogni capo di imputazione comporta un massimo di quattro anni di carcere. E secondo la Costituzione americana, Trump potrebbe candidarsi anche se condannato e persino guidare gli Stati Uniti dal carcere.

