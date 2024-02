Pornostar a libro paga di Trump 

Washington. Donald Trump sarà il primo ex presidente americano ad affrontare un processo penale, quello per il caso della pornostar Stormy Daniels, uno dei quattro che pendono sulla sua testa e sulla sua corsa alla Casa Bianca. Al giudice di New York Juan Merchan sono bastati meno di dieci minuti per confermare il 25 marzo come data d’inizio del dibattimento e per respingere la sua richiesta di archiviare o posticipare il procedimento. Merchan ha anticipato che potrebbe durare 5-6 settimane e terminare a fine aprile o inizio maggio. Quando ormai il tycoon avrà in tasca la nomination repubblicana per la Casa Bianca, ma un’eventuale condanna potrà pesare nell’Election Day sugli elettori moderati, in particolare tra le donne.

La decisione del giudice è arrivata dopo l’ennesimo show di The Donald prima e dopo l’udienza. «Non c’è alcun caso, non c’è alcun crimine... è solo un’interferenza elettorale per tentare di fermarmi perché sono avanti nei sondaggi», ha accusato. Trump deve rispondere di 34 capi di imputazione per aver falsificato documenti della sua holding per occultare i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels e all’ex coniglietta di Playboy Karen McDougal, perché non rivelassero nella sua precedente campagna elettorale le relazioni avute con loro.

RIPRODUZIONE RISERVATA