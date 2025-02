Pornografia e violenza, tre condanne  

Chiedevano a una sedicenne di compiere atti sessuali in cambio di ricariche telefoniche da 5 e 10 euro, poi si facevano mandare le fotografie sul telefonino e le scambiavano. A quasi tredici anni dai fatti contestati, avvenuti ai danni di una giovanissima ragazzina di Iglesias, ora la Cassazione ha rigettato i ricorsi dei difensori e ha fatto diventare definitive le sentenze nei confronti dei tre indagati nell’inchiesta dei carabinieri, condotta dalla pm Rita Cariello, su un giro di pornografia e violenza sessuale su minore. Floriano Alvisi, 66 anni di Castel San Pietro Terme, dovrà scontare 8 anni e 4 mesi di reclusione, Alfredo Bellucci, 82 di Nocera Superiore sconterà 7 anni e Lucio Licheri, 69 anni di Bidonì, è stato condannato in via definitiva a 2 anni mezzo di carcere.

La Cassazione

A presentare il ricorso alla Suprema Corte erano stati i legali Monica Macciotta (Alvisi), Pier Andea Setzu (Licheri) e un avvocato della penisola, indicato da Bellucci. I tre erano stati condannati prima al termine del rito abbreviato, poi la sentenza era stata confermata nel 2019 dalla Corte d’appello presieduta dal giudice Claudio Gatti. Ora la Cassazione ha rigettato il ricorso, rendendo definitive le condanne. L’unico che non dovrebbe finire in carcere è Licheri, vista l’entità della pena e il fatto che all’epoca il reato non era ancora ostativo.

Le accuse

Stando alle accuse, formulate nel 2014 dai carabinieri, gli indagati avrebbero fatto parte di una rete che otteneva foto di una minorenne ritratta nuda o intenta a masturbarsi. Immagini che poi gli indagati si scambiavano tra loro e con altri adulti (compreso Licheri, che infatti è accusato solo di detenzione e scambio di materiale pedopornografico). La ricompensa, almeno inizialmente, erano le ricariche telefoniche da 10 o 20 euro, ma una volta che l’adolescente era caduta in trappola scattava il ricatto: o ci mandi altre foto o diciamo a tuo padre quello che fai.

L’indagine

L'indagine era nata nel 2007 dopo che alla stazione dei carabinieri di Sant'Andrea Frius arrivano tantissime segnalazioni di mamme preoccupate perché le loro figlie erano in contatto con delle persone da cui ricevono richieste parecchio strane. L’inchiesta, concentratasi su un operaio di Senorbì, si era poi allargata a Licheri, Alvisi e Bellucci e a quanto succedeva alla ragazzina di Iglesias, finita nelle grinfie del gruppo. Dopo aver accettato di inviare i suoi autoscatti hot in cambio di ricariche, era stata costretta a continuare con il ricatto di svelare tutto al padre. Bellucci e Alvisi sono stati condannati anche per violenza sessuale su minore: nonostante non abbiano mai incontrato l’adolescente, l’avrebbero costretta con la minaccia ad atti di autoerotismo.

RIPRODUZIONE RISERVATA