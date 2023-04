Porno e fiera dell’erotismo, il Popolo della famiglia: basta, il sindaco intervenga 

«No al Camper dell’amore dove si fanno i provini per nuovi porno attori: chiediamo al sindaco di Sanluri di negare l’autorizzazione e di revocare l’eventuale patrocinio». È l’appello di Barbara Figus, 51 anni, di Sanluri, residente a Villanovaforru, coordinatrice regionale del Popolo della famiglia Sardegna: «Queste rassegne sono un pessimo segnale per i giovani perché fanno vedere come si mercifica il corpo». Il primo cittadino, Alberto Urpi, risponde con un appello: «Invito tutti a crescere, a maturare, non possiamo bloccare a piacimento lo sviluppo commerciale. Dov’è il problema? Ricordo che il primo night, Moulin Rouge, del centro Sardegna nacque proprio a Sanluri».

L’intervento del Popolo della famiglia nasce dalle iniziative organizzate prima dal Patatina discoclub che ha ospitato il Camper dell’amore per aspiranti pornostar e poi il Belle e monelle dove è in corso la Fiera dell’erotismo. «Già adesso – prosegue Figus – su Only Fans un giovane con un telefonino può mettere in vendita le immagini del suo corpo. Le manifestazioni, come quelle di Sanluri, spingono ancora di più i giovani a esaltare valori per noi negativi: la sessualità non deve essere mercificazione, il corpo non deve essere usato per gestire in questo modo il rapporto con l’altro sesso o lo stesso sesso, come accade sempre di frequente». Dunque l’invito all’amministrazione: «La Fiera dell’erotismo e il camper dell’amore sono una cavalcata verso l’amoralizzazione della dignità umana e della persona e in questo senso chiediamo al sindaco di vietarli. Un intervento concreto e chiaro».

«A parte il fatto – spiega Urpi – che sono un liberale, immaginate se da primo cittadino mi mettessi a fare il moralista. Il ruolo istituzionale mi obbliga a rispettare la legge, uguale per tutti. Non posso vietare nulla a chiunque abbia le carte in regola. Il libero mercato vale dal nord al sud della Penisola, isole comprese. Sanluri non può essere l’eccezione». Nel caso del camper erotico, precisa: «Il compito del Comune è limitato al controllo delle norme che regolano la presenza del mezzo. I nostri agenti hanno verificato la regolarità, nessuna trasgressione».

Don Mariano Matzeu, pur non entrando nel merito del caso specifico che ha investito la città in questi giorni, richiama la posizione della Chiesa e il fine per cui siamo stati creati. «Il corpo – ricorda il sacerdote – non è una cosa spregevole, tutt’altro, è un valore. Esistiamo con un corpo, a noi spetta il compito di rispettarlo, non solo il nostro, ma anche quello dell’altro. Importante è non usarlo come merce di uso e consumo. In tutto questo non possiamo prescindere dalla sessualità: l’uomo e la donna sono stati creati per amare e donare la vita. La capacità di generare della coppia è la via attraverso la quale si sviluppa la storia della salvezza».