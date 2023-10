Pordenone ko: Esordio co l botto  per la Leonardo  

Buona la prima per la Leonardo in Serie A2 élite. I cagliaritani si sono imposti per 3-2 sul Pordenone nell’esordio stagionale nella nuova categoria del futsal italiano. Decisive le reti di Acco, Siddi e Guti, mentre la doppietta di Chtioui non basta agli ospiti per rientrare in gara.

L’avvio di partita al PalaConi è bloccato, squadre attente e poche occasioni. Bisogna aspettare quasi 14 minuti per vedere l'1-0 firmato da Acco, che supera Vascello con un gran sinistro che sbatte sotto la traversa e supera la linea di porta. Il raddoppio poco dopo, superato il 16'. Petruso chiama il time-out e disegna lo schema su punizione che libera al tiro Siddi per il 2-0. Al 3' della ripresa cala il tris Guti con un super gol: salta due avversari in dribbling e anticipa la chiusura del terzo con un diagonale imparabile. Il match resta aperto e lo dimostra Chtioui con la rete che permette al Pordenone di accorciare al 6'. Al 16' gli arbitri non concedono il calcio d'angolo ai cagliaritani, gli ospiti ne approfittano per volare in campo aperto e segnare il 3-2 con Chtioui. Gli ultimi minuti, anche col portiere di movimento, sono di sofferenza per la Leonardo, che resiste agli ultimi assalti e conquista i primi tre punti della stagione.

Coppa Divisione

Sabato si è giocata anche la partita tra il Sestu Città Mediterranea e il C'è Chi Ciak, valida per la seconda giornata del triangolare di Coppa Divisione. Il Sestu si è imposto per 5-2 con la tripletta di Murroni e i gol di Lai e De Felice, mentre alla formazione di Serramanna non sono bastate le reti di Setti e Meloni. Ora per il passaggio del turno sarà decisiva la sfida tra il Sestu e il Monastir. Domani torna in campo l'Alghero, che ospita il Ciampino dopo aver battuto il Città di Cagliari per 4-3 nella prima giornata.

Coppa Italia C1

Prosegue la fase a gironi della Coppa Italia di C1. Nel girone A, la Fanni Futsal Sassari ha vinto 6-2 sul campo del Babylon, mentre la sfida tra l'Ichnos e l'Happy Fitness è stata posticipata a mercoledì. Nel girone B, la Villacidrese ha dilagato per 12-5 sul Futsal Villasor. Riposo per la San Sebastiano Ussana a causa del ritiro del Mogoro. Nel girone C, il Quartu centra la terza vittoria con l'8-2 interno sul Futsal 4 Mori. Il Cus Cagliari ha invece vinto 6-1 a Villaspeciosa.