Porcu Satta, lo sport in cattedra da 10 anni 

Ricorrenza speciale per l’indirizzo sportivo della scuola media Porcu Satta: dieci anni fa iniziò la sperimentazione con una classe di ventiquattro ragazzi, fino ad arrivare alle nove classi di oggi.

Per festeggiare questo traguardo mercoledì prossimo 4 ottobre alle 15,30 l’auditorium di Sant’Elena ospiterà una conferenza sullo sport a scuola, dal titolo “Lo sport a scuola, un elemento imprescindibile”. Dopo i saluti del dirigente scolastico Vincenzo Pisano, del direttore Usr Sardegna Francesco Feliziani, del sindaco di Quartu Graziano Milia e dell’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, prenderanno la parola i rappresentanti del ministero dell’ufficio V. In videoconferenza interverranno la sottosegretaria per l’Istruzione Paola Frassinetti e il direttore Scuola e Sostenibilità di Sport e Salute Teresa Zompetti. Inoltre ci saranno il presidente del Coni Regionale Bruno Perra, il presidente Fispes Sandrino Porru e il commissario straordinario del Cip Simone Carrucciu.

Importante sarà la presenza di Dalia Kaddari, atleta della nazionale italiana di atletica leggera ed ex alunna dell’I.C. Porcu Satta, che racconterà quanto la scuola sia stata determinante per la sua carriera sportiva. Lo scopo del convegno è di istituire una sperimentazione sportiva in tutte le scuole d’Italia.

Durante l’anno scolastico si svolgeranno altre attività, come lo“street work out” per le vie di Quartu Sant’Elena e un incontro con gli studenti che negli anni hanno frequentato il corso sportivo e, a maggio, un meeting di atletica leggera dedicato all’inclusione. ( )

