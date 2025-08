Porcu-Satta, genitori e prof: no al reggente 

Dopo l’accorpamento dello scorso anno - conseguenza del piano di dimensionamento scolastico regionale - ora a preoccupare genitori e docenti dell’Istituto comprensivo 1 e 2 di Quartu è l’arrivo di un preside reggente per un anno, al posto di Vincenzo Pisano ormai prossimo alla pensione. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi dall’Ufficio scolastico regionale. «La scelta, che ha suscitato non poche perplessità tra genitori e docenti, si inserisce in un contesto già complesso, caratterizzato da un importante processo di accorpamento e riorganizzazione realizzato lo scorso anno, che ha colpito duramente la città con una percentuale di autonomie scolastiche soppresse del 33 per cento», scrivono i rappresentanti del Comprensivo Porcu-Satta. «L’istituto, risultato dall’unione dell’Ic 1 e dell’Ic 2 avvenuta lo scorso anno scolastico, conta circa 1100 studenti distribuiti su otto plessi. In questo scenario la stabilità della dirigenza è considerata fondamentale per garantire continuità educativa, oltre a mantenere elevati standard qualitativi».

I genitori e i docenti sottolineano inoltre «come la presenza di un dirigente stabile sia essenziale per affrontare le sfide quotidiane legate alla gestione di un istituto così articolato e temono che l’attuale situazione possa avere ripercussioni negative sul personale scolastico, sugli studenti e sulle famiglie che quotidianamente affidano i propri figli alla scuola». Infine la richiesta all’Ufficio regionale scolastico di soluzioni «che assicurino continuità e serenità durante questa fase di transizione, tutelando il benessere di tutta la comunità educativa». ( f.l. )

