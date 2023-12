Porcu: «Ponte chiuso, conosco i responsabili» 

»La chiusura improvvisa del ponte di ferro sta provocando e provocherà danni incalcolabili a Villaputzu e al Sarrabus, il ruolo che ho mi obbliga a perseguire legalmente i responsabili di questa gravissima situazione». Parole dure quelle del sindaco di Villaputzu Sandro Porcu nel primo Consiglio comunale in Municipio dopo la chiusura del ponte da parte della Provincia. «Io devo difendere i cittadini e una delle priorità, assieme alla realizzazione di una strada alternativa nel più breve tempo possibile, è proprio quella di trovare i responsabili». Per questo si sta portando avanti una causa legale «e tendenzialmente - aggiunge Porcu, senza però fare nomi - i responsabili li abbiamo già individuati».

All’attacco

Doppia strategia, insomma: da una parte l’impegno per la bretella, dall’altra caccia ai responsabili: «C’è chi dice che non è il momento delle polemiche e della ricerca dei colpevoli, la verità è che invece è il momento di entrambe le cose. Dobbiamo cioè realizzare la bretella nel minor tempo possibile ma in parallelo individuare i colpevoli perché i danni sono ingenti. È dovere del sindaco tutelare in tutte le sedi gli interessi dei cittadini, e questo faremo». Con il sindaco e la maggioranza si schiera l’intero Consiglio comunale: «Questa situazione - sottolinea Mimmo Solina, il capogruppo di minoranza - colpisce l’economia di Villaputzu e di tutto il Sarrabus. Ci sono state delle omissioni da parte di qualcuno ed è dunque giusto agire legalmente nei confronti di chi non ha detto o ha sottaciuto. Siamo uniti per difendere la comunità».

L’alternativa

Nel frattempo per la bretella provvisoria è stato individuato un punto di raccordo tra Villaputzu (dalla zona Sant’Angelo) e la nuova 125 ancora più rapido: circa cinque chilometri (e non sette come da prima bozza) da Muravera a Villaputzu con un tempo di percorrenza - una volta terminati i lavori - di sei/sette minuti (oggi ne servono venti passando per lo svincolo di Quirra, unico percorso autorizzato). I lavori da un milione di euro per la bretella dovrebbero partire a febbraio e andare avanti per cinque o sei mesi. Non sono invece ancora partiti i lavori da 2,7 milioni di euro per la ristrutturazione del ponte, chiuso dalla Provincia per rischio crollo. Diversi ancora gli aspetti da chiarire con una domanda su tutte: se era davvero a rischio crollo da due anni perché è stato chiuso solo l’8 dicembre? E ancora: perché se è a rischio crollo non ci sono transenne sotto il ponte: sopra non si può circolare ma sotto - magari a piedi - è consentito?

