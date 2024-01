Porcu accusa: «La politica ha tante colpe»  

«Nel Consorzio non ci sono cocci, ma solo incertezze create dalla politica e ampiamente confermate da questo passaggio, a un mese dalle elezioni e con tre mesi di ritardo sulla scadenza del mandato del precedente commissario». Parole chiare quelle di Ignazio Porcu, ex commissario del consorzio della biblioteca Satta. Porcu ricorda che la scadenza del suo mandato il 31 ottobre è arrivata «7 giorni dopo la pubblicazione della legge 23, che stabilisce la possibilità di passare a Fondazione tramite trasformazione e non liquidazione del Consorzio». Una linea ben definita. «Nei 4 mesi in cui attendevo la legge, si è provveduto a valutare e accatastare gli immobili. Richiedere i fondi alla Regione per gestire almeno l’ordinario e predisporre gli atti per stabilire le quote degli enti. Un passaggio semplice ma non di competenza del commissario. Di esclusiva valutazione e decisione politica, Regione, Provincia e Comune». La conclusione è una sentenza senza appello: «La stessa politica da 17 anni trascina con continui cambi di gestione il Consorzio, annullando ogni possibilità di certezza e completamento del processo. La stessa politica che sfrutta il Consorzio per far politica, ma non si esprime nell’unico argomento che dovrebbe essere di sua competenza».

