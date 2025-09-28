Porcu a Molveno è iridato Junior 

È la miniera d’oro del triathlon sardo e, a Molveno, ha regalato l’ennesima pepita. Il cross (nella versione Xterra) ha riportato la Sardegna sul gradino più alto di un campionato mondiale. Merito del nuorese Roberto Porcu (Fuel Triathlon), che ha trionfato nella categoria Junior (18-19 anni), confermandosi uno dei più puri talenti delle multidiscipline in fuoristrada.

L’atleta allenato da Jim Thijs ha tagliato il traguardo in 1’32’07”, precedendo il ceco Jakub Odehnal di 39” grazie a una migliore frazione di corsa, di 44” il portoghese Dinis Ferreira e di 57” l’altro azzurrino Daniele Pizzorni.

Nelle categorie giovanili, c’è poi l’ottavo posto di Martina Canargiu nelal Sprint Youth B (16-17 anni) e il 26° di Alice Porcu nella Supersprint Youth A (15 anni), entrambe della Fuel San Gavino.

A Molveno si sono disputato anche i mondiali assoluti. In quello femminile, undici anni dopo averlo disputato a Maui, si è cimentata l’Èlite di Villacidro, Elisabetta Curridori, che ha chiuso al nono posto, pochi secondi dietro l’altra azzurra Noemi Bogiatto. «Allora avrei festeggiato», sorride la campionessa, «questa volta non sono contenta. Le condizioni atmosferiche e del tracciato non erano certo agevoli con freddo e fango e sinceramente la paura di infortunarmi a pochi giorni dal mondiale Ironman di Kona mi ha suggerito prudenza in discesa», ha spiegato. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA