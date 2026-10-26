Porcino nel regno di Sardegna 

Non è una sagra. Non solo. Ad Arzana il Porcino d’oro è il motivo per cui ogni anno il paese si riconosce e si racconta. Quest’anno quel racconto compie un quarto di secolo, sebbene la prima edizione risalga al 1991. Venticinquesima edizione, dal 31 ottobre al 2 novembre, tre giorni che Arzana ha voluto intitolare “Il Regno di Sardegna”. Il Porcino d’oro porta ai piedi del Gennargentu un incontro storico: la Sardegna accoglie la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Liguria. Quattro regioni che hanno condiviso la stessa corona e che oggi si ritrovano intorno allo stesso bosco.

Identità arzanese

Il Porcino d’oro è una storica rassegna enogastronomica, che celebra il fungo porcino e le tradizioni con degustazioni, mostre, musica e incontri culturali, organizzata dalla Pro Loco Siccaderba in collaborazione con il Comune e i partner istituzionali. Una manifestazione che unisce cultura e cucina. Ma per chi ad Arzana ci è nato, e per chi ci torna ogni anno, è di più. È il calendario che dice che l’autunno è arrivato. È il bosco che restituisce. È Arzana. Il primo novembre è il giorno del rito. Il maxi incendio del 28 agosto è ancora vivo nelle menti. In piazza Roma si terrà la cerimonia intima dei due alberi della rinascita, donati dall’associazione Amici del Porcino d’oro: un gesto che dice che la tradizione non è conservare cenere, ma custodire fuoco. Il profilo gastronomico vivrà il momento più alto all’una, al ristorante La Pineta, con la sfida che tutti aspettano: la gara del Porcino d’oro. Cuochi, massaie, giovani chef. Stesse materie prime, mani diverse, stessa passione. È lì che il porcino diventa racconto di famiglia.

«Negli ultimi trentacinque anni - dice Raffaele Sestu, presidente della Pro Loco e ideatore della manifestazione - il Porcino d’oro è diventato il simbolo di Arzana. Non è la sagra del fungo ma una rassegna culturale molto più ampia».

Tradizione

Quest’anno la tradizione si allunga e diventa un rito di quattro giorni. Si parte dopodomani, con la terza edizione di Arzana in Folk, per animare il centro. «In tutti questi anni - afferma il sindaco, Angelo Stochino - la comunità ha utilizzato la manifestazione per rifarsi il look. La rassegna è il nostro riconoscimento identitario. È stato lo specchio in cui il paese si è risistemato: ha aperto le sue cantine, ha tirato fuori dagli armadi gli abiti tradizionali, ha messo in tavola la miglior tradizione locale». E poi le amicizie diventate famiglia: «Personalità importanti e regioni di prim’ordine che sono diventate amiche. Gemellaggi di cui andiamo orgogliosi». Dietro, la resilienza di chi non ha mai mollato: «Resilienza organizzativa che dobbiamo a Sestu e ai suoi collaboratori».

RIPRODUZIONE RISERVATA