SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Arzana.
27 ottobre 2026 alle 00:24

Porcino nel regno di Sardegna 

Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria alla storica kermesse sui funghi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non è una sagra. Non solo. Ad Arzana il Porcino d’oro è il motivo per cui ogni anno il paese si riconosce e si racconta. Quest’anno quel racconto compie un quarto di secolo, sebbene la prima edizione risalga al 1991. Venticinquesima edizione, dal 31 ottobre al 2 novembre, tre giorni che Arzana ha voluto intitolare “Il Regno di Sardegna”. Il Porcino d’oro porta ai piedi del Gennargentu un incontro storico: la Sardegna accoglie la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Liguria. Quattro regioni che hanno condiviso la stessa corona e che oggi si ritrovano intorno allo stesso bosco.

Identità arzanese

Il Porcino d’oro è una storica rassegna enogastronomica, che celebra il fungo porcino e le tradizioni con degustazioni, mostre, musica e incontri culturali, organizzata dalla Pro Loco Siccaderba in collaborazione con il Comune e i partner istituzionali. Una manifestazione che unisce cultura e cucina. Ma per chi ad Arzana ci è nato, e per chi ci torna ogni anno, è di più. È il calendario che dice che l’autunno è arrivato. È il bosco che restituisce. È Arzana. Il primo novembre è il giorno del rito. Il maxi incendio del 28 agosto è ancora vivo nelle menti. In piazza Roma si terrà la cerimonia intima dei due alberi della rinascita, donati dall’associazione Amici del Porcino d’oro: un gesto che dice che la tradizione non è conservare cenere, ma custodire fuoco. Il profilo gastronomico vivrà il momento più alto all’una, al ristorante La Pineta, con la sfida che tutti aspettano: la gara del Porcino d’oro. Cuochi, massaie, giovani chef. Stesse materie prime, mani diverse, stessa passione. È lì che il porcino diventa racconto di famiglia.

«Negli ultimi trentacinque anni - dice Raffaele Sestu, presidente della Pro Loco e ideatore della manifestazione - il Porcino d’oro è diventato il simbolo di Arzana. Non è la sagra del fungo ma una rassegna culturale molto più ampia».

Tradizione

Quest’anno la tradizione si allunga e diventa un rito di quattro giorni. Si parte dopodomani, con la terza edizione di Arzana in Folk, per animare il centro. «In tutti questi anni - afferma il sindaco, Angelo Stochino - la comunità ha utilizzato la manifestazione per rifarsi il look. La rassegna è il nostro riconoscimento identitario. È stato lo specchio in cui il paese si è risistemato: ha aperto le sue cantine, ha tirato fuori dagli armadi gli abiti tradizionali, ha messo in tavola la miglior tradizione locale». E poi le amicizie diventate famiglia: «Personalità importanti e regioni di prim’ordine che sono diventate amiche. Gemellaggi di cui andiamo orgogliosi». Dietro, la resilienza di chi non ha mai mollato: «Resilienza organizzativa che dobbiamo a Sestu e ai suoi collaboratori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Oristano.

«Sono le donne a chiedere aiuto»

Mariella Careddu
proteste

Pratobello 24, i Comitati: «Venerdì tutti in piazza contro la falsa transizione»

Il movimento che si oppone agli speculatori aderisce allo sciopero generale del 30 ottobre 
Al. Car.
Autonomia

«Nuovo Statuto per competere col Nord»

Si riaccende il dibattito sulla riforma dopo l’appello di Todde al Governo 
Massimiliano Rais
La storia

Le carte e le lettere di Dino Giacobbe all’Archivio di Stato

L’annuncio del nipote Thomas Harder: potranno essere consultate a Nuoro 
Giuseppe Deiana
Università

«Un ateneo al servizio degli studenti»

Massimiliano Rais
L’iniziativa

Legge elettorale, la carica dei ricorsi parte dall’Isola

A Cagliari e in altri 24 Tribunali le istanze sull’incostituzionalità 
Femminicidio

«Impagnatiello premeditò il delitto»

Omicidio di Giulia Tramontano, tre mesi di isolamento diurno al fidanzato  