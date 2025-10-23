VaiOnline
Arzana.
24 ottobre 2025 alle 00:35

Porcino d’oro,  conto alla rovescia 

Tutto il paese è all'opera per l'evento: la Sagra del Porcino d'Oro va in scena questo fine settimana. Una delle manifestazioni più longeve e sentite che quest'anno celebra la sua 24esima edizione. Organizza la Pro Loco Siccaderba, guidata da Raffaele Sestu. Il protagonista della tre giorni è il re del Gennargentu, il porcino, ma anche quest'anno gli ingredienti mescolati sanno di tradizione, arte, musica, cultura, e ovviamente, gastronomia. Sarà un percorso del gusto con le cantine aperte pronte ad accogliere i visitatori con la consueta ospitalità. Si parte questo pomeriggio con il convegno dedicato alla biodiversità dell'Ogliastra con relatori d'eccezione tra cui il numero uno della botanica italiana Ferruccio Poli, e poi ricercatori e micologici. Spazio anche alla "biodiversità della musica" con il tenore Remmunu ‘e Locu di Bitti e il coro Stellaria de Santu Nigola di Brunella. Sabato e domenica davvero di tutto: mostre d'arte, del costume, pittorica, esposizioni fotografiche, laboratori e l'inaugurazione del museo della tradizione agricola arzanese.

Non mancheranno i gruppi folk e gli sbandieratori del Palio dei Terzieri di Montecassiano. Sarà un incontro tra la Sardegna e le Marche, con la cerimonia di consegna del trofeo Paolo Pillonca. Domenica la gara del Porcino d'oro con la giuria guidata dallo chef Sergio Mei, nel pomeriggio la premiazione e la consegna dell'Oscar della cucina sarda. «Organizzare un evento di questo tipo è impegnativo ma ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che mi aiutano e la collaborazione dell'amministrazione - dice Sestu - Mettiamo insieme qualcosa di bello che ci permette di far conoscere Arzana al mondo, la cosa a cui tengo di più. Promuovere bellezza e cultura».

