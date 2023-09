Porcheddu eroe di carbonia 

Carbonia 1

Iglesias 0

Carbonia (4-4-2) : Alcaraz, Cocco, Carta (40’ st Falletto), Chidichimo, Brailly, Wojcik, Cordoba, Romanazzo, Porcheddu, Dore (33’ st Lambroni), Pitanza. Allenatore Ollargiu. In panchina Caroli, Carboni, Sedda, Cinus, De Gradi, Lecca, Diomedi.

Iglesias (4-4-2) : Esposito, F. Mastino, Kouadio, Bringas, Hundt (20’ pt Todde), Zedda, Piras (25’ st Caverzan), Isaia (44’ st Doneddu), Pavisich, Illario, Castaneros. Allenatore Murru. In panchina Pilloni, Atzeni, Pitzalis, Fadda, Mameli, Filippi.

Arbitro : Ermini di Genova.

Rete : nel st 19’ Porcheddu (r).

Note : ammoniti Pitanza, Kouadio, Illario, Bringas.

Carbonia. Dopo un’estate con un piede all’inferno e un esordio in campionato con la sconfitta a Barisardo, il Carbonia sceglie il momento migliore per vincere: lo ha fatto con l’1-0 nel derby minerario contro l’Iglesias davanti a 500 spettatori, fra cui il sindaco Morittu.

Un successo arrivato su rigore segnato da Porcheddu (uno dei senatori rimasti fedeli alla causa dopo il fuggi fuggi dell’estate di vari biancoblù finiti anche all’Iglesias). Insomma, un derby nel derby che però proprio bellissimo non è stato. Molto agonismo e falli ripetuti soprattutto nel primo tempo, in cui le formazioni si sono equivalse: zero tiri nello specchio. La ripresa invece è stata diversa perché i padroni di casa hanno intuito dove e quando creare insidie: è accaduto al 19’ quando Pitanza (migliore in campo) ha bucato sulla sinistra e subito fallo (è stato strattonato) sia fuori sia dentro l’area. Non un contatto clamoroso ma prolungato, così ecco il penalty. Lo stesso Porcheddu, sempre in società con Pitanza, ha sciupato altre due occasioni strozzando il sinistro, ma pure l’Iglesias (che in porta non ha mai tirato) ha recriminato per un contatto dubbio su Pavasich.

