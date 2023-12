Porcheddu chiude l’anno in testa 

È Andrea Porcheddu il migliore del campionato di Eccellenza dopo il giro di boa del campionato e l’ultima giornata del 2023. Concluso il girone di andata, il centrocampista del Carbonia è in testa con 13 punti nella speciale classifica voluta da Federazione calcistica isolana e Unione Sarda. Nell’ultimo incontro, perso malamente (5-0) contro l’Ossese, il giocatore è comunque riuscito a ottenere il voto del tecnico avversario essendo stato l’ultimo ad arrendersi. I minerari non vivono un gran momento: sono al terzultimo posto. Con due preferenze in meno ci sono Mauricio Bringas e Gianluigi Illario dell’Iglesias e Mattia Gueli dell’Ossese. Bringas sabato scorso ha realizzato una delle tre reti che ha permesso ai minerari di battere la Tharros (3-0) e portarsi fuori dalla zona calda. Illario era assente ed è stato raggiunto, oltre che dal compagno di squadra, pure da Gueli, a sua volta a segno contro il Carbonia. L’Ossese ha chiuso la prima parte del torneo in quarta posizione.

Un gradino sotto, con dieci punti, ci sono Fabio Vignati (Sant’Elena) e Michele Suella (Villacidrese). Soltanto quest’ultimo ha ottenuto il voto nell’ultima giornata di andata. Otto i calciatori con otto voti: Mouhamadou Sakho (Barisardo), Sandro Scioni (Ferrini), Samuele Saggia (San Teodoro), Michele Fadda (Sant’Elena), Alberto Atzori (Tharros), Salvatore Bruno (Villacidrese), Lorenzo Camba e Luca Melis (Villasimius). All’appello mancano le indicazioni relative all’incontro Ferrini Cagliari-Ilvamaddalena, sospeso dopo poco più di mezzora di gioco per il forte vento. Il massimo campionato regionale riprenderà sabato sei gennaio.

Il gruppo sud

Nel girone A di Promozione non avanza ma resta in testa l’attaccante Alex Tomasi del Gonnosfanadiga, che ha totalizzato nove punti dopo quattordici incontri. Alle sue spalle, con una preferenza in meno, ci sono addirittura nove calciatori. Ai cinque della precedente giornata, Nicolò Agostinelli (Guspini), Silva Pinto Henrique Vinicius (Idolo), Gianmarco Paulis (Monastir), Federico Perez Ojeda (Selargius) e Simone Contu (Tortolì), si sono aggiunti Sergio Aresu (Atletito Cagliari), Giacomo Chessa (Castiadas), Pierluigi Porcu (Monastir) e l’attaccante Fabio Argiolas del Selargius. Poi a quota sette voti sono appaiati ben diciassette giocatori tra cui il bomber Buba Darboe del Pirri, l’attaccante Marco Boi del Tortolì, l’esterno Michel Milia della Verde Isola e il centrocampista Stanislao Lepore del Selargius.

Nel gruppo nord

Anche nel girone nord il primo posto resta invariato, con in testa Emanuele Fini (Stintino) e i suoi dodici voti. Nella scorsa giornata il giocatore biancoceleste non è stato indicato dai tecnici rivali e così si sono avvicinati, ottenendo l’undicesima preferenza, Stefano Mereu dell’Alghero e Davide Barattelli del Tuttavista. A quota dieci sono rimasti Federico Fernando Ferrari (ex Bonorva, passato in Eccellenza alla Tharros), Andrea Usai (Lanteri) e Domenico Saba (Usinese), agganciati dall’attaccante Andrea Renzo Iesu del Santa Giusta. Anche la Promozione ripartirà il sei gennaio con la quindicesima giornata.