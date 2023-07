Porcetto Igp, stop alle “imitazioni” 

È uno dei prodotti-simbolo della cucina sarda, ma l’unico “marchio” che sinora si è portato dietro il porcetto (o mialetto) è il bollo sanitario CE dopo la macellazione. Ecco perché quello compiuto a Macomer dagli attori della filiera suinicola si può considerare un passo storico. Nel capoluogo del Marghine si è costituito ufficialmente il Comitato promotore che dovrà portare alla nascita prima del Consorzio e poi della certificazione comunitaria Igp (acronimo di Indicazione geografica protetta) per distinguere sul mercato il prodotto sardo. Un percorso avviato da Coldiretti Sardegna che, attraverso un processo inclusivo, ha unito tutta la filiera per affinare il disciplinare e gettare basi solide per arrivare al maialetto Igp.

I numeri

Le più recenti statistiche del comparto (fonte agenzia regionale Laore) parlano di circa 200 mila capi censiti in Sardegna, poco più di 14 mila gli allevamenti, con una produzione orientata soprattutto al suinetto (il 67%, circa 300 mila i capi macellati). Una produzione destinata esclusivamente al mercato interno, a causa delle restrizioni all’export imposte dalla Peste suina africana. Il paradosso è che la Sardegna importa suini ma non ha potuto esportare, per anni, nemmeno i derivati dalle carni di maiali allevati nell’Isola. I grandi passi avanti fatti dalla Sardegna per l’eradicazione dell’epizoozia aprono prospettive straordinarie per il comparto. Ma serve un marchio.

Il percorso

L’idea di far nascere una Igp per il porcetto era partita nel 2019 con la proposta di Coldiretti Sardegna di avviare un percorso di creazione di una filiera e un Comitato promotore che rispondesse all’esigenza di far trovare pronto il settore al momento della fine dell’embargo sulla Psa. «Adesso», si legge in un comunicato di Coldiretti, «si compie un passo decisivo per arrivare a raggiungere l'obiettivo di dare una tutela maggiore al porcetto sardo, evitando confusione nei consumatori, considerato che sempre più spesso, in molte parti della Sardegna, vengono venduti maialetti provenienti da oltre Tirreno ma spacciati come sardi. L’Igp tutelerebbe allevatori e consumatori».

La squadra

Il Comitato promotore è stato costituito a Macomer dopo un iter che ha fatto tappa in tutte le province sarde per condividere il progetto promosso da Coldiretti e i contenuti del futuro disciplinare. Il Comitato è guidato dal presidente Giorgio Demurtas e dalla vice Chiara Francesca Manca. Fanno parte del Comitato Tonino Siotto, Luciano Nieddu, Pierluigi Mamusa, Martino Scanu, Raffaele Mureddu e Francesco Forma. Nel disciplinare, tra l’altro, si prevede che il porcetto Igp di Sardegna dovrà essere nato e allevato nell’Isola. Tre le fasce di peso: il porcetto da latte (tra i 5 e 10 chili), il porcetto leggero (10 - 15 chili) e il porchettone (da 15 e 25 chili). (red. ec.)

