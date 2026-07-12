Porcetto arrosto per tutti, sagra di successo sul mare 

Oltre 1.800 porzioni di carne serviti sotto le stelle. L’edizione inaugurale della “Sagra del porceddu”, nella terrazza naturale degli Scogli Rossi di Arbatax, è stata un successo. Sabato sera, la cornice affacciata sul mare della costa orientale ha accolto un elevato numero di visitatori, deliziati dalla carne arrosto prepagata da 25 arrostitori che hanno dato vita a un maxi braciere a cielo aperto con oltre 240 spiedi in cottura. L’evento è stato organizzato dal Centro commerciale naturale Simba con il patrocinio del Comune di Tortolì e della Regione. «La manifestazione - ha detto Francesco Iesu, presidente del Ccn - punta a diventare un appuntamento fisso dell’estate ogliastrina, capace di valorizzare uno dei piatti simbolo della tradizione culinaria sarda in una cornice unica, affacciata sul mare». L’offerta degli organizzatori è andata oltre il profilo culinario. Sul palco si sono alternati gruppi musicali, band e deejay. Il pubblico ha assistito alle esibizioni dalle oltre 70 tavolate.

Sul piazzale si sono alternati gruppi folk, spettacoli itineranti, artisti di strada, giocolieri e mangiafuoco. Sul palco pure l’intrattenimento del Best 90s Show con ballerine, gadget a tema, personaggi iconici ed effetti speciali. «I visitatori che scelgono il nostro territorio - aggiunge Iesu - cercano sempre più esperienze autentiche, capaci di raccontare la Sardegna attraverso le sue tradizioni e la cucina. Gli Scogli Rossi rappresentano una sede straordinaria, diventata un simbolo dell’Ogliastra, e ci permettono di accogliere al meglio migliaia di persone in un contesto unico». (ro. se.)

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