Porceddu riparte (con gol) dal Sarroch 

Manrico Porceddu riparte del Sarroch (Terza categoria). L’esperto fantasista, per motivi di lavoro, ha salutato il Pirri (Promozione) accettando la corte del tecnico Nunzio Falco, ex giocatore della Reggiana, e del ds Mirko Dentoni. Domenica ha esordito andando a segno. L’obiettivo della società è il salto di categoria e Porceddu è un vincente.

Lo scorso anno ha superato i 400 gol in carriera: 45 anni, ha indossato le maglie di Carloforte e Atletico Elmas. Con la società degli Orrù, nel 2000/2001 con Virgilio Perra in panchina, ha vinto il campionato di Eccellenza e poi giocato in Interregionale. Nel 2003/2004 il trasferimento all’Ischia guidata da Ninni Corda, quindi l’esordio tra i professionisti (e 8 reti) al Msida Saint Joseph Football Club di Goveani nella serie A maltese. L’allenatore era Mario Petrone, oggi al Budoni. Il rientro in Sardegna è alla Villacidrese (2005/06), poi il passaggio al Tavolara di Giuseppe Leggieri, chiamato dal presidente Giovanni Antonio Pitta. Nel 2006/2007 il Sanluri di mister Marco Cossu in Promozione, con cui vince la Coppa Italia di categoria. Seguono Decimese in Eccellenza, Quartu 2000 e Selargius (realizza 20 gol contribuendo al salto in serie D al termine degli indimenticabili playoff nazionali).

L’anno dopo firma per il Muravera di Marco Piras e, con Lulù Oliveira e il suo amico Paolo Piludu, forma un attacco da favola: segna 11 reti. Seguono le stagioni con Tortolì, Pula, Samassi, Decimo, Sigma, Frassinetti e Pirri.

RIPRODUZIONE RISERVATA