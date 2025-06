“Population Days”, demografi a confronto 

Aprono oggi alle 14,30 nell’aula A del Campus Sant’Ignazio, i “Population Days 2025”, il più importante evento scientifico italiano dedicato agli studi demografici. Promosso dall’Associazione italiana per gli studi di Popolazione (Aisp) in collaborazione con l’Università di Cagliari, la Fondazione di Sardegna, l’European Association for Population Studies e il partenariato esteso Age-It, l’evento, fino al 6 giugno, vedrà la partecipazione di oltre 350 esperti da 20 diversi Paesi e includerà 50 sessioni scientifiche. I temi trattati spazieranno dalla bassa fecondità all’invecchiamento, dalle migrazioni alle nuove forme familiari, fino alle innovazioni metodologiche.

Venerdì, alle 14 nell’Aula A del Campus, si terrà uno degli appuntamenti centrali della manifestazione: la presentazione del Rapporto sulla Popolazione 2025, dal titolo “Verso una demografia positiva”, a cura di Daniele Vignoli (Presidente Aisp) e Anna Paterno (Vicepresidente Aisp).

Dopo l’introduzione ai contenuti del volume, si aprirà un confronto a più voci con la partecipazione del Presidente Istat Francesco Maria Chielli e del Rettore dell’Università Bocconi Francesco Billari.

Nel contesto di un dibattito spesso segnato da narrazioni allarmistiche, il Rapporto propone una lettura costruttiva dei cambiamenti demografici in Italia, invitando a considerarli come leve per l’innovazione sociale ed economica.

L’incontro è aperto al pubblico e si rivolge a studiosi, operatori del settore, studenti, decisori politici e a chiunque voglia approfondire il ruolo della demografia nelle politiche per il futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA