Poppea nell’Isola: pioggia e vento, temperature in calo 

L’estate sta sfinendo, con le sue temperature infuocate e l’umidità che quest’anno ci hanno tanto tormentati. Ma attenzione: non sta affatto finendo, anzi. Casomai si prende una pausa di qualche giorno, a partire dal nordovest della Sardegna, dove il tempo ha già cominciato a guastarsi ieri, ma anche a Cagliari e in altre zone il cielo terso ha lasciato campo aperto a una nuvolosità severa. Aspettiamoci dunque una marcata instabilità su tutta l’Isola nella settimana che chiude agosto e apre settembre, così come avverrà nel centronord d’Italia. Oggi e domani qui da noi si prevedono fra i dieci e i dodici gradi in meno - e parliamo di temperature massime - rispetto alla media della settimana scorsa, è così rimarranno almeno fino a domenica, forse anche di più.

Brusco cambiamento

«Indicativamente», analizza il meteorologo cagliaritano Alessandro Gallo, ex Aeronautica militare e ora di Meteo network Sardegna, «oggi e domani la massima di Cagliari viaggerà attorno ai 28 gradi, quella di Sassari sui 24». E piove: nel centronord dell’Isola i temporali sono iniziati ieri (molta acqua a Santa Caterina di Pittinuri e ad Alghero, tra le altre località) e resteranno più intensi rispetto a quelli attesi nel Cagliaritano appunto oggi e domani, che comunque ci saranno dopo le avvisaglie della scorsa notte.

Sguardo verso il cielo

Tutta colpa di Poppea, visto che stiamo diventando americani e ora anche in Italia abbiamo il vezzo di dare un nome a cicloni e anticicloni. Gallo spiega che è una perturbazione il cui perno è sopra il Regno Unito: «Crea una circolazione di aria fredda che da noi scalza quella calda che avevamo al suolo e in quota, come ha già fatto nel nord Italia: la sua coda ha già provocato il maltempo iniziato ieri nel centronord dell’Isola e da oggi coinvolgerà l’intera Sardegna, più fresca e bagnata. «I venti da libeccio ruotano su maestrale moderato, localmente con qualche raffica sulle Bocche di Bonifacio e sul Cagliaritano», ricava Gallo dai modelli matematici, «e appunto nel centronord sardo le precipitazioni non mancheranno, anche di grandine». La combinazione tra maestrale e precipitazioni porta il crollo delle temperature. Per quanto riguarda il resto del territorio, temporali alternati a schiarite è il responso del meteorologo cagliaritano, che per l’area del capoluogo parla di rovesci e temporali: fra l’uno e l’altro non mancheranno le schiarite, accompagnate però dal maestrale fresco e secco e dalle temperature ribassate in modo repentino.

Quanto durerà

Gallo ricorda la “legge del buon meteorologo”: una previsione su quattro-cinque giorni è scienza pur con possibilità di errori, oltre ci si avventura a grandi passi verso la stregoneria. Però, se si ipotizza che l’estate possa essere finita, il meteorologo assicura che non è affatto così: «L’estate finisce il 21 settembre, fino ad allora il bel tempo e il caldo non possono stupirci e non lo faranno. Non a caso, i modelli matematici indicano che dopo quest’ondata di fresco, temporali, vento da nordovest e pure le grandinate, l’anticiclone subtropicale è pronto a venire a trovarci per l’ennesima volta», con le sue temperature decisamente alte e il tasso di umidità che ci farà sudare di nuovo. Nessuno, dunque, tocchi gli ombrelloni negli stabilimenti balneari sardi: serviranno di nuovo a partire dalla settimana prossima, se non uno o due giorni prima (questo è incerto). Per ora congediamoci dal cielo terso e dall’appiccicoso libeccio, però ben consci che questo non è un addio: è solo un arrivederci, perché altri ceffoni di caldo e umidità si metteranno ben presto in viaggio verso la Sardegna.

