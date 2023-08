“Poppea” annulla la Notte bianca 

Il gran finale è solo rimandato. L’ultimo appuntamento di “Shopping sotto le stelle”, in programma oggi, è sospeso a causa del maltempo. «Avevamo in programma un “fuori tutto” – spiega Rita Musso, alla guida del Centro commerciale naturale del centro città che ha organizzato le serate insieme a Comune e Confcommercio – ma le condizioni meteo non sono confortanti. Abbiamo preferito rinviarla e magari inserire la data nel Settembre oristanese».

«Molto soddisfatti»

L’apertura straordinaria dei negozi dalle 22 alle 24 ha accompagnato tutti i martedì (ad eccezione del giorno di Ferragosto) a partire dall’11 luglio. «Siamo molto soddisfatti – aggiunge Musso – abbiamo organizzato tutto in pochissime settimane ma siamo riusciti a mettere a punto un programma variegato che ha creato un buon indotto per tutti gli esercenti. Poi, è ovvio, c’è chi ha lavorato più e chi meno».

Bar e ristoranti

A sentire i diretti interessati, il bilancio è in chiaro-scuro. Molto bene per bar, pizzerie, ristoranti e gelaterie: locali affollati, tavolini all’aperto presi d’assalto e affari con il segno più. «Abbiamo lavorato tantissimo - conferma Marzia Aroffu del Melograno bistrot - “Shopping sotto le stelle” ci ha permesso di salvare una stagione partita male». Per Fabrizio Corona del “116 caffè” in via Tirso «la differenza rispetto agli altri giorni della settimana è netta in termini di afflusso del pubblico». Qualcuno ha preferito non aderire alla manifestazione e investire nell’animazione. «Le postazioni delle iniziative proposte dagli organizzatori sono troppo distanti dal mio locale – osserva Paola Piras di “Mio Cafè” - ho organizzato serate danzanti lavorando molto bene».

«Bene ma non benissimo»

Più tiepida la risposta dei commercianti del settore abbigliamento. «È andata molto bene le prime due notti – è il giudizio di Elisabetta Sanna, commessa di “Inside” - poi il movimento è calato». Dal negozio di calzature Lido osservano che «qualche vendita in più c’è stata. Ovviamente qualche sera è andata meglio delle altre». In attesa dell’ultimo appuntamento, il Centro commerciale naturale è già al lavoro per una nuova iniziativa: «Una serata musicale – anticipa Musso - che ad ottobre regaleremo alla città».

