«Popolo sovrano col premierato» 

Il Senato chiude la discussione generale sul premierato e la ministra Maria Elisabetta Casellati difende il ddl dalle critiche delle senatrici a vita Liliana Segre e Elena Cattaneo, alle quali si aggiungono Mario Monti, e perfino Marcello Pera, convinto che il testo «rischia seri problemi di costituzionalità» se non viene cambiato. Intanto nel governo sono ore di preoccupazione per il ministro della Difesa Guido Crosetto, trasportato in ambulanza in ospedale dopo aver lasciato in anticipo i lavori nel Consiglio supremo di difesa.

Il rebus della soglia

Da oggi l’Aula inizierà a votare i circa tremila emendamenti su cui le opposizioni intendono fare ostruzionismo: Pd, Avs e M5S proporranno cinque minuti di intervento di ciascuno dei tre gruppi per ciascun emendamento, si annunciano 750 ore di seduta. Intanto nell’ultima seduta dedicata alla discussione generale Mario Monti ha detto di non condividere la riforma proprio perché esclude «governi di larga collaborazione» come il suo, come quello di Draghi o anche come quello di Andreotti nel 1978, in piena stagione del terrorismo. E un parlamentare certo non ostile al governo di centrodestra, l’ex presidente del Senato Marcello Pera, nel suo intervento ha primo elogiato il premierato britannico, indicando però una serie di punti del progetto Casellati che a suo avviso non possono essere demandati alla legge elettorale, come hanno osservato diversi costituzionalisti e come invece la ministra ha detto di voler fare. Ad esempio un interrogativo pressante è con quale soglia scatterà il premio di maggioranza. Ma gli interrogativi sono anche altri: se ci sarà o meno il ballottaggio, o se il voto degli italiani all’estero peserà come quello dei cittadini residenti in Italia. Richieste di chiarimento avanzate anche ieri da esperti come Peppino Calderisi e Stefano Ceccanti.

«Il gioco dell’intrigo»

La ministra tuttavia non ha affrontato questi punti, preferendo rispondere secca alle critiche mosse in Aula dalle opposizioni. «La cara amica senatrice Segre fa riferimento alla Legge Acerbo del 1923, che prevedeva l’attribuzione dei due terzi alla lista che avesse superato il 25% dei voti validi. Ma chi si è mai sognato di scrivere una legge di questo tipo? Non ho mai ipotizzato una soglia inferiore al 40%, in sintonia con la giurisprudenza costituzionale». E ancora: «Finalmente la Costituzione si riconcilia con il principio di sovranità popolare, perché affida agli elettori non solo la scelta dei loro rappresentanti in Parlamento, ma anche di chi li governerà». Poi Casellati si è rivolta ai senatori del Pd: «Ritenete davvero che si preservi la pienezza del dibattito democratico e del pluralismo con l’abilità nel giocare l’eterno gioco dell’intrigo, del ribaltone, dei governi tecnici?». «La riforma - ha insistito Casellati - riavvicinerà l’Italia alle grandi democrazie europee, nelle quali le istituzioni di governo ricevono dal corpo elettorale una legittimazione di indirizzo per la sua azione nel corso della legislatura».

Insularità, allarme Lep

Il dem Dario Franceschini però mette in guardia la maggioranza sul referendum che arriverà nel 2026, a fine legislatura, quando luna di miele con l’elettorato sarà finita. E in tema di riforme, ieri il suo compagno di partito Marco Meloni è intervenuto sul progetto Calderoli di autonomia differenziata sottolineando l’intervento di Sabino Cassese, presidente del Comitato per la definizione del Lep, in commissione bicamerale Insularità. Cassese ha ricordato che lo scopo delle norme costituzionali è l’uniformità concreta dei livelli essenziali delle prestazioni. Per questo ieri Meloni ha ribadito il suo appello «ai parlamentari delle regioni insulari: superiamo gli steccati affinché si possa perseguire l’interesse, unico, della Sardegna e della Sicilia, dei sardi e dei siciliani, ovvero garantire - cosa che il ddl Calderoli evidentemente non fa - l’eguaglianza sostanziale dei cittadini».

