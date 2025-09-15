Popolare di Sondrio, tre sardi nel board 

La Popolare di Sondrio volta pagina con l'assemblea che ha eletto con voto bulgaro (il 99,8% del capitale presente), il nuovo consiglio di amministrazione targato Bper che, dopo il successo dell’Opas, è diventata l'azionista di controllo con l'80,69% della banca valtellinese. Presidente è Andrea Casini, vice Giuseppe Recchi, consigliere delegato Elvio Sonnino. E tra gli eletti nel nuovo board ci sono anche tre sardi: Annamaria Massimetti, Cristiano Cincotti e Alessandra Ruzzu.

Il vertice

Il nuovo consigliere delegato è Elvio Sonnino, vice dg e chief operating officer di Bper. Alla presidenza siede Andrea Casini, fino al 2021 in Unicredit. Vice presidente è Giuseppe Recchi, già alla presidenza di Tim.

Il nuovo vertice traghetterà la banca verso la fusione, prevista la prossima primavera, con l'istituto guidato da Gianni Franco Papa. Nella nuova Sondrio non è previsto il Comitato esecutivo né il ruolo di direttore generale: ricoperto a lungo, insieme alla carica di consigliere delegato, da Mario Alberto Pedranzini. Con il manager si è arrivati ad una risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale riconoscendogli un'indennità sostitutiva del preavviso, oltre ai ratei di mensilità aggiuntive e al Tfr accantonato dalla banca. Non sono invece previste indennità dalla carica di consigliere delegato.

I componenti

Quanto al board, i 15 componenti, tratti da tre liste, avranno mandati differenziati con tre diverse scadenze, come previsto dallo statuto dell'istituto di Sondrio. Nel consiglio entrano dunque Gabriele Beni, Annamaria Massimetti, Silvia Stefini, Cristiano Cincotti e Simone Marcucci, che scadranno la prossima primavera. Mandato fino all'approvazione dei conti 2026 invece per Casini, Sonnino, Severine Melissa Harmine Neervoort, Maria Chiara Malaguti e Pierluigi Molla. Quest'ultimo è presidente uscente ed era entrato in cda quattro anni fa in una lista di minoranza. A maggio scorso poi ha preso il posto, ricoperto per 11 anni, da Francesco Venosta.

Avranno invece una carica triennale e cioè fino all'approvazione del bilancio 2027, Giuseppe Recchi, Alessandra Ruzzu, Elena Conforti, Roberto Giay e Stefano Vittorio Kuhn.

Ieri a Piazza Affari i titoli Bper hanno chiuso a +1,76%, quelli di Popolare di Sondrio a +1,6%.

