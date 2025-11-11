VaiOnline
Tortolì.
11 novembre 2025 alle 01:35

Ponzesi di Arbatax, la ricerca firmata Mazzella 

Una ricerca minuziosa e appassionata. A Giorgio Mazzella non è mancata l’ispirazione per la stesura del suo libro di 74 pagine dedicato ai ponzesi che nel secolo scorso, hanno colonizzato Arbatax. Le sue origini ponzesi, da parte del padre Attilio, hanno suscitato nell’imprenditore di Arbatax una tale curiosità da coinvolgere nei racconti diversi abitanti del borgo marinaro che proprio nell’Isola bagnata dalle acque del Golfo di Gaeta hanno le origini più profonde. Il libro, “Ponzesi ad Arbatax”, è stato presentato ieri all’Arbatax park resort, il quartier generale di Giorgio Mazzella dove si è tenuto un pranzo conviviale a cui hanno preso parte, fra gli altri, i sindaci di Tortolì e Ponza, Marcello Ladu e Franco Ambrosino, reduci dalla firma che ha sancito l’ufficialità del gemellaggio tra comunità. Con il banchetto allestito nel cuore del resort e il battesimo del volume di Mazzella si è conclusa la tre giorni di scambi culturali tra istituzioni e famiglie delle due località intrecciate da ricorsi storici e legate dalla vocazione ittica. Tra sabato e ieri sono stati diversi i momenti di condivisione, dalle celebrazioni in onore di san Silverio, venerato sia ad Arbatax che a Ponza, agli incontri al teatro San Francesco e alla torre San Miguel dove è stato rinsaldato il ponte dell’amicizia fra le due comunità. (ro. se.)

