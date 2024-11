Pontillo alla scoperta delle Samithā 

Sono le parole che rendono efficaci i sacrifici vedici, purché siano recitate nel momento appropriato. Lo è, in particolare, il loro suono, che accompagna gli atti rituali officiati dai sacerdoti: non meno di quattro e fino a sedici, ognuno dei quali svolge una funzione specifica. Le Samithā, raccolte di formule vediche, rappresentano l’anima della tradizione vedica, ossia il nucleo tradizionale dell’induismo brahmanico, così come si è venuto costituendo ed è stato trasmesso e praticato fino a oggi. Composte, probabilmente, tra il 1500 e il 1000 a.C., hanno attraversato il tempo grazie a un’accurata tradizione orale, che, da nove secoli circa, è stata integrata da testi scritti. Studiare le Samithā è utili ai fini archeologici, dacché, come afferma Maria Antonietta Mongiu, «l’indagine linguistica è la madre di ogni pratica di scavo e, di conseguenza, di tutte le archeologie ove si pensi ai tanti vocaboli ancora in uso che recano tracce retrodatabili a migliaia di anni».

Terzo incontro

Anche per questa ragione la terza lectio della nuova edizione dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte, paesaggio, organizzati dai Musei nazionali di Cagliari, e curati dal loro direttore Francesco Muscolino e dalla stessa Mongiu, è dedicata alle fonti vediche. Domani, nella basilica di San Saturnino, alle 17, Tiziana Pontillo, ordinaria di Lingua e letteratura Sanscrita, direttrice del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali Università di Cagliari, spiegherà «per quanto riguarda il territorio dell’India, come l’archeologia, ovvero lo studio scientifico delle sue civiltà antiche attraverso le tracce delle rispettive culture, sia essenzialmente condotta su fonti testuali».

Come si legge nella locandina dell’evento, che potrà essere seguito in streaming sui canali social dei Musei nazionali, «si hanno reperti archeologici della cosiddetta Civiltà dell’Indo ma non testi fino al 1500 a.C., e poi testi ma non reperti della cultura Indo-Aria fino all’epoca a cui risalgono le iscrizioni del grande sovrano Aśoka (III sec. a.C.). Escludendo l’ipotesi indigenista dell’origine degli Indo-Arii come discendenti dagli abitanti di Harappa e Mohenjo-Daro, l’unica chance di ricostruire la storia dei parlanti lingue indoeuropee in questa area si fonda su documenti letterari, precisamente sulle Saṃhitā in lingua vedic»”. Oggi si tenta di ricostruire quella che fu forse «la fase più antica di questa civiltà più che trimillenaria, marginalizzata da parte del mainstream culturale brahmanico».

RIPRODUZIONE RISERVATA