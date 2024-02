Pontili, si recuperano i detriti in mare 

Grazie alle ordinanze e alle comunicazioni della Capitaneria di porto di Oristano, il Demanio è intervenuto è già intervenuto per abbattere quel che restava in piedi, ma molto pericoloso, del primo e del terzo pontile a Torregrande. Ora la società incaricata dal Demanio, la Ocean sub, ha avuto le autorizzazioni anche «per il recupero dal fondale marino dei detriti in cemento» che sono colati a picco durante la prima fase della demolizione dei piloni e della passerella. Bene ricordare che è una storia che si trascina ormai da 11 anni. Correva infatti il 2012 quando la stessa Capitaneria fece un’ordinanza con la quale, «in relazione all’evidente degrado in cui versava il pontile commerciale presente nel litorale sud di Torregrande, lo specchio acqueo circostante il pontile, fino ad una distanza di 50 metri, veniva interdetto alla balneazione ed al transito di qualsiasi unità navale e in genere a qualunque attività subacquea e di superficie». Passano gli anni e dagli uffici Circomare si segnala anche, dicembre 2023, «agli enti competenti che il terzo pontile di Torregrande subiva ulteriori cedimenti strutturali con potenziale pericolo per la pubblica incolumità». Da qui ha avuto inizio l’opera di demolizione e adesso anche del recupero dei detriti dal fondo del mare. ( m. g. )

