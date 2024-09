Pontili, lo sviluppo turistico affonda 

Il futuro di quei pontili è già scritto: dovranno essere demoliti. Un destino quasi inevitabile dopo i crolli sia al primo molo che al terzo e che adesso diventa obbligato: nessuno ha interesse a ristrutturare le vecchie banchine che negli anni Sessanta rappresentavano una scommessa di sviluppo. La manifestazione di interesse bandita dal Demanio è andata deserta, adesso potrebbero essere avviate le procedure per la demolizione anche se si tratta di un’operazione complessa e molto costosa.

Il futuro

Nei mesi scorsi il Demanio aveva tentato un’ultima carta: con una manifestazione di interesse aveva cercato di verificare se ci fosse qualcuno disposto a investire per salvare e riqualificare il primo e il terzo pontile (il secondo è ancora utilizzato) e poi utilizzarli a fini turistici. Ma, come si ipotizzava viste le condizioni fatiscenti delle strutture, nessuno si è fatto avanti. E al momento non sembrano esserci altre possibilità se non quella della demolizione. L’iter per fare tabula rasa dei vecchi pontili però è molto lungo e costoso, impossibile fare previsioni su tempi e modi. Di certo dovranno essere reperite nuove risorse e in ogni caso quel che resta dei moli dovrà essere costantemente monitorato perché, oltre a essere una pessima cartolina per la borgata, rappresenta un grosso pericolo.

I rischi

Entrambi i pontili sono pericolanti, i crolli durante i mesi invernali hanno peggiorato una situazione già al limite. Ci sono spuntoni di ferro arrugginito, i pilastri cadono a poco a poco sotto l’azione del mare e i detriti finiscono nel fondale e sulla sabbia. Nei mesi scorsi la Capitaneria di porto, guidata dal comandante Federico Pucci, aveva segnalato la grave situazione al Demanio e poco dopo erano stati avviati interventi per la messa in sicurezza con la demolizione delle parti pericolanti e la rimozione di quelle crollate. Tutta l’area intorno era stata transennata per impedire l’accesso, anche in acqua sono state sistemate diverse boe per delimitare l’area più a rischio. Ci sono poi numerosi cartelli che avvisano i bagnanti dei pericoli e quest’anno sopra il primo pontile non si vedono più le canne da pesca come in passato. Eppure alcuni irriducibili continuano a piazzare ombrellone e asciugamano a pochi passi da quei piloni di cemento sempre più in bilico.

RIPRODUZIONE RISERVATA