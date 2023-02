Pontili inagibili, sfumato il sogno del piccolo approdo 

Interdetti e inagibili dal settembre 2021, praticamente mai utilizzati: da circa dieci anni a Masainas si aspetta il piccolo approdo di Is Solinas, ma ad oggi ci sono solo i pontili interdetti.

L’ordinanza

Il tempo si è fermato da un’ordinanza della capitaneria di porto di Sant’Antioco del 2021.«È fatto divieto a persone e mezzi di transitare o sostare sui pontili nonché di ormeggiare o sostare agli stessi con unità navali di qualsiasi genere». Tutto a causa dei cedimenti strutturali in corrispondenza dei contrappesi che sostengono l’impalcatura portante che, fin da subito, si sono susseguiti a causa di alcuni fenomeni meteo marini di rilevante entità. I problemi sono iniziati alcuni mesi dopo la consegna dei lavori nel 2018 dopo anni di attesa che avevano portato al piccolo Comune del Basso Sulcis ad avere un approdo. Così spiega l’ex sindaco Ivo Melis «Siamo riusciti ad avere un porticciolo e farlo riconoscere come tale – racconta - poteva rappresentare un’opportunità di sviluppo per il territorio e, infatti, la sua nascita fu vista in prospettiva per diventare un approdo d’appoggio al porto turistico di Sant’Antioco».

I lavori

I pontili sono stati realizzati grazie ai fondi della ex provincia di Carbonia Iglesias inseriti nel progetto strategico (“Sistema di Infrastrutturazione portuale del Sulcis Iglesiente” per il recupero dei vecchi approdi minerari”). Un piccolo porticciolo dotato di circa 109 punti di attracco per pescatori e diportisti. I problemi tecnici sono iniziati subito e vani sono stati i solleciti da parte dell’amministrazione comunale verso la provincia Sud Sardegna e il competente assessorato regionale. «Al punto che abbiamo deciso - spiega il sindaco di Masainas Gianluca Pittoni - di intervenire con soldi avanzati dal bilancio per rendere finalmente fruibile un opera indispensabile per i tanti pescatori e diportisti». Da cui la richiesta di concessione di un’area demaniale e dello specchio d’acqua adiacente al fine di eseguire i lavori di manutenzione sui pontili: «Dopo aver ricevuto il nulla osta da parte degli enti preposti, per l’esecuzione degli studi e i lavori di ripristino abbiamo ottenuto un’area demaniale marittima di quasi 1800 metri quadri e uno specchio acqueo di quasi 10500 metri quadri. Abbiamo programmato i lavori di ristrutturazione, con uno stanziamento di 50mila euro stiamo aspettando la conferma di accettazione dell'incarico di alcune aziende che hanno provveduto a effettuare dei sopralluoghi con i tecnici del Comune e con il Comandante della Capitaneria di Porto di Sant'Antioco Fabio Vaccaro.” Pertanto, a breve potrebbero partire i lavori.