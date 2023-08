Pontile sugli scogli:  arriva il via libera 

Soprintendenza e Tutela del paesaggio nel 2021 avevano detto no al pontile sulla scogliera di Calabona. Sembrava così definitivamente sfumato il progetto di realizzare una piattaforma di legno che avrebbe potuto ospitare lettini e ombrelloni e altri servizi, per rendere quella parte di costa rocciosa più confortevole per i bagnanti. Ma di recente la proposta avanzata dalla società Bagni del Corallo srl ha invece avuto il via libera per un solarium amovibile e un pontile galleggiante di 46 metri per l’attracco di piccoli natanti. La fascia rocciosa interessata è quella in località Calabona, a sud della città, dove sono sorti nuovi insediamenti residenziali. La concessione durerà 12 anni, ma a carattere stagionale.

La notizia ha alimentato un acceso dibattito sui social, tra favorevoli e contrari.

In molti, più che altro, si domandano come sia stato possibile superare lo scoglio del parere negativo del soprintendente Bruno Billeci che, due anni fa, bocciava categoricamente il progetto, in quanto, si leggeva nelle motivazioni, la struttura avrebbe occultato alla vista una delle zone rocciose che caratterizzano la costa di Alghero. Inoltre, sempre secondo la Soprintendenza, c’era da considerare che il Comune di Alghero è privo di un Piano di utilizzo dei litorali e un eventuale assenso avrebbe potuto creare «un precedente riproducibile e riproponibile e aprire la strada alla presentazione di altri progetti simili».

