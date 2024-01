Pontile di Cala Luna «Comune assente» 

Sulla gestione del pontile di Cala Luna assegnato in concessione al Comune di Dorgali dalla Regione, concessione ribadita come legittima venerdì dal pronunciamento del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso della Marina di Baunei srl che gestisce il porto di Santa Maria Navarrese, interviene Pasquale Zucca, storico ex sindaco antiparco.

Attualmente presidente dell’associazione culturale “Su Fundamentu”, sorta per vigilare sul rispetto dei diritti di uso civico dei cittadini di Baunei, Zucca ritiene la vicenda tutt’altro che conclusa.

«Intanto rimarchiamo che l’assenza del Comune di Baunei sia al Tar che al Consiglio di Stato è imperdonabile – sottolinea l’ex sindaco – ed evidenziamo che la questione è ancora aperta, perché l’aggiudicatario deve richiedere ed ottenere le necessarie e propedeutiche autorizzazioni (nulla osta ai fini edilizi, urbanistici e di tutela del paesaggio), con tutti i rischi del diniego».

La costruzione del nuovo pontile, ricorda Zucca, «potrà iniziare solamente dopo l’arrivo delle autorizzazioni dei diversi enti competenti previste dalla legislazione vigente».

In qualità di presidente dell’associazione “Su Fundamentu”, specializzata in materia di usi civici, Zucca ritiene inoltre che «il Consiglio di Stato ha errato, perché non adeguatamente informato da chi di dovere, circa l’afferenza di contesto, dato che questa risulta contigua, come tale, con il demanio civico di Baunei (mappale 14 foglio 2) e non con quello di Dorgali».

