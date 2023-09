Christian Solinas torna a Pontida a cinque mesi dalla fine della legislatura. Al tradizionale raduno della Lega, il governatore è stato tra i primi a prendere la parola. «Sono convinto che con la Lega al Governo, con la tenacia di Matteo Salvini e con le alleanze sui territori come in Sardegna con il Psd’Az possiamo risollevare le sorti del Paese e portare la voce dell’Italia in Europa», ha detto Solinas. «Buona Pontida e Forza Paris», ha concluso.

a pagina 8