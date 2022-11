Ponti tappo, ora tocca a Rfi e Anas 

Adesso Olbia è un problema serio per Rfi, perché sulle demolizioni dei ponti ferroviari pericolosi per la città, la lunghissima fase delle chiacchiere sembra essere finita. Il Comune sta stringendo i tempi e vuole rimettere subito in pista, nel limiti del possibile, tutte le demolizioni del lotto 1 del defunto Piano Mancini. L’unica cosa che resta del pacchetto di interventi di mitigazione del rischio idraulico sono gli abbattimenti delle opere “tappo”.

La sentenza del Tar

Si parla di ponti e passerelle sottodimensionati che ostacolano il deflusso dell'acqua, ma anche di canali tombati, all'interno dei quali sono state porzioni di vecchie opere e di nove ponti estremamente pericolosi che Rete ferroviaria italiana deve eliminare. Anche sulla base di una sentenza del Tar che sul punto è chiarissima, la classificazione di opere incongrue dei ponti ferroviari sul Seligheddu (fronte Ipia) e quelli in via Gabriele D'Annunzio, è corretta e le demolizioni sono necessarie. Rfi aveva perso un ricorso amministrativo e non basta, il sindaco Settimo Nizzi, nel 2018, aveva chiuso un accordo definitivo (nel 2016 ce n’era stato un altro) con Rfi per superare il contenzioso e procedere con abbattimenti e ricostruzioni. Ma l’operazione si è impantanata di nuovo.

Le diffide

Tra il Comune di Olbia e Rfi non c’è una guerra sui ponti, ma è certo che l’amministrazione olbiese non ci sta più a fare dal parafulmine in una vicenda che vede il sindaco Settimo Nizzi e l’ex capo dell’Ufficio tecnico Antonello Zanda, indagati proprio per le mancate demolizioni. Proprio Nizzi ha dovuto fare i conti con l'atteggiamento di Rfi che addirittura, almeno inizialmente, non voleva riconoscere la classificazione dei ponti come opere incongrue. E ora in Municipio tira una aria diversa. Il nuovo dirigente dell’Area Tecnica, Diego Ciceri, non ha nessuna intenzione di transigere. Non solo sui ponti ferroviari, ma anche sul ponte della Statale 127 di competenza Anas. Il sindaco ha già firmato le ordinanze per eliminare gli ultimi ponti, di competenza comunale (Ua Niedda e Gadduresu), ma stando a indiscrezioni, sono in dirittura d’arrivo altri provvedimenti. Rfi dovrà risolvere presto molti problemi, dopo anni di congelamento delle operazioni. In Comune a Olbia non hanno più intenzione di aspettare. Brucia l’indagine della Procura di Tempio che ha indirizzato la sua attenzione solo nei confronti del municipio. Nessuno vuole commentare, in vista di alcuni delicatissimi passaggi che riguardano proprio le indagini sfociate nel sequestro di 11 ponti e passerelle. È certo però che l’amministrazione olbiese non vuole più attendere, Rfi e Anas dovranno prepararsi a buttare giù i loro ponti.