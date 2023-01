Ponti tappo, cambia lo scenario 

Oltre mille pagine di nuova documentazione acquisite dal capo dei pm, Gregorio Capasso, una memoria difensiva riservata depositata dal difensore di Settimo Nizzi, l’avvocato Pietro Carzedda e altri atti (prelevati dagli uffici di diversi assessorati regionali) consegnati dalla polizia giudiziaria al procuratore di Tempio: è il materiale sulla base del quale sta cambiando (a quanto pare radicalmente) l’impianto dell’inchiesta sulla mancata demolizione dei ponti tappo di Olbia. Si parla del fascicolo che ha portato al sequestro (ordinato dal gip Claudio Cozzella) di 18 opere pericolose per la sicurezza, sotto il profilo del rischio idraulico, di Olbia. Gli indagati sono il sindaco Settimo Nizzi e il dirigente comunale, Antonello Zanda. L’inchiesta ipotizza omissioni che avrebbero determinato la mancata eliminazione delle opere “incongrue e improprie” del reticolo idraulico di Olbia, le opere pericolose indicate dal Noe di Sassari alla Procura della Repubblica sulla base dell’elenco contenuto nel Piano Mancini (il pacchetto di misure anti alluvione bocciato dalla Regione nel 2020). Una delle novità delle indagini riguarda proprio la classificazione dei ponti come opere incongrue.

Cosa è incongruo?

La Procura sta esaminando dei documenti che rimettono in discussione la classificazione delle opere che sta alla base delle accuse mosse a Nizzi e Zanda. Ci sono, infatti, atti della Regione che indicano i criteri da utilizzare per individuare le opere pericolose e poi, sulla base di questi criteri, fanno un elenco di ponti e altre strutture di Olbia. Le indicazioni (utilizzate per sequestrare i ponti) contenute dal lotto “Zero” del Piano Mancini non coincidono con quelle della Regione. Ci sono ponti ritenuti pericolosi sulla base di studi (che indicano anche le conseguenze della demolizione) non ricompresi tra i 18 sequestrati, mentre alcuni oggetto delle indagini perché ritenuti incongrui non lo sono utilizzando i criteri della Regione.Va ricordato che è proprio la Regione il Commissario di governo per la messa in sicurezza di Olbia. La presunta responsabilità del Comune per le mancate demolizioni (che secondo la Procura avevano “priorità assoluta in deroga”) in un quadro di incertezza sulla categoria della pericolosità o della “incongruità”, assume un altro significato.

Gli attori sulla scena

Anche il difensore del dirigente Antonello Zanda, il penalista Jacopo Merlini, aveva posto da subito il tema della classificazione delle opere da demolire. Ma c’è un’altra questione che viene valutata a Tempio. Sempre sulla base dei nuovi documenti acquisiti. È il complicato intreccio di competenze e di funzioni che ha visto il Comune di Olbia confrontarsi, anche aspramente, con Rete ferroviaria italiana e Anas. Adesso i pm hanno sul tavolo la storia (documentata) della opposizione iniziale (culminata in un ri corso al Tar) di Rfi alle demolizione delle opere di sua proprietà. Guarda caso opposizione argomentata anche sul mancato riconoscimento della categoria di incongruità sotto il profilo del rischio idraulico. L’ indagine si stanno allargando e sta cambiando impianto, non è escluso che nuovi indagati prendano il posto di quelli già iscritti in Procura.