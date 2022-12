Ponti, sì di Rfi alla demolizione 

Sui ponti tappo di Rete ferroviaria italiana Olbia, forse, è finalmente a una svolta. L’azienda pubblica ha confermato all’amministrazione comunale l’avvio di uno studio per quantificare i costi di demolizione di ponti e rilevati ferroviari della città. Fanno tutti parte dell’elenco delle cosiddette opere incongrue, ossia ostacoli al regolare deflusso dell’acqua nel reticolo idraulico di Olbia. I ponti sono inseriti nel lotto 1 dell’ormai cassato Piano Mancini e devono essere eliminati. Sono anche oggetto di una indagine del procuratore della Repubblica, Gregorio Capasso, che ne ha chiesto e ottenuto (dal gip) il sequestro penale. Rfi, stando a fonti bene informate, è stata messa alle strette dal sindaco Settimo Nizzi, che avrebbe anche richiamato l’azienda pubblica al contenuto di un accordo raggiunto nel 2018 e mai portato a compimento.

Il Comune paga per tutti

Di fatto si parla di una diffida che Nizzi non ha avuto difficoltà ad argomentare. Il sindaco, indagato insieme al dirigente Antonello Zanda, è sotto accusa per la mancata demolizione dei ponti e paga in solitudine per una vicenda che vede il Comune di Olbia, almeno per quanto riguarda le opere di proprietà di Rfi, vittima di una trappola burocratica che sino a oggi non ha lasciato scampo. Rete ferroviaria italiana nel 2016 ha impugnato davanti al Tar l’ordinanza che imponeva le demolizioni. I giudici amministrativi hanno dato torto all’azienda pubblica, nel 2018 è arrivato l’accorto che sino ad oggi è restato lettera morta. Nel frattempo, però, è partita l’inchiesta sulla mancata demolizione di tutti i ponti tappo, compresi quelli di Rfi. E adesso Nizzi non vuole più perdere tempo. Nei prossimi giorni si capirà che piega prende il confronto tra il sindaco e Rfi, ossia se Rete ferroviaria italiana manterrà fede agli impegni assunti.

Via Amba Alagi

A quanto pare Rfi sta partendo con lo studio degli interventi dal sottopasso ferroviario di Amba Alagi, attualmente chiuso perché sotto sequestro. Le opere ferroviarie da abbattere sono nove. Gli atti del Comune di Olbia sono chiarissimi, l’ordinanza numero 66 del 2016 (quella confermata dal Tar) intimava di “di avviare tutte le procedure finalizzate alla demolizione e ricostruzione degli attraversamenti”. In un atto di indirizzo votato dal Consiglio comunale di Olbia, sempre nel 2016, si fa riferimento in particolare al ponte sul Siligheddu e i due ponti di via Gabriele D'Annunzio. Si tratta di atti amministrativi che sono al vaglio della Procura e anche Rfi è a conoscenza delle indagini in corso.