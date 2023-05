Ponti riaperti, la palla passa a Rfi e Anas 

E adesso il nodo è arrivato al pettine, l’ordine di dissequestro dei 18 ponti “tappo” di Olbia chiude l’indagine penale, ma non risolve alcun problema, anzi. Le carte dell’inchiesta archiviata dicono che cosa succederà nelle prossime ore. Saranno rimesse in funzione subito tutte le opere che avrebbero dovuto essere demolite, e non dal Comune di Olbia. Come il pericoloso sottopasso di via Amba Alagi, che sarà riaperto al traffico dopo quasi due anni. Per mesi la Procura ha indagato sul sindaco, Settimo Nizzi, e sul Comune di Olbia ma le carte dicono che le opere erano di Rete Ferroviaria Italiana e di Anas e che ora tutto ritorna come prima (con rischi molto alti) e senza una via d’uscita certa. Non basta, infatti potrebbe essere venuto meno l’obbligo di demolizione. Un bel pasticcio, che nasce anche dalla bocciatura del Piano Mancini.

Indagine inutile

La Procura ha una memoria depositata dal difensore di Nizzi, l’avvocato Pietro Carzedda, che fotografa la situazione. Nell’atto difensivo si legge: «Si rileva che davanti a Tar Sardegna e Consiglio di Stato si teneva un contenzioso tra il Comune di Olbia e Rete Ferroviaria Italiana, a seguito dell’ordinanza 66 del 15 luglio 2016, resa dal Sindaco di Olbia, con la quale si ordinava a RFI di provvedere con la massima urgenza alla progettazione e realizzazione dei ponti sul fiume Tannaule, sul rio Siligheddu, sul canale Zozò e rio San Nicola, per un totale di nove ponti di proprietà RFI, non conformi al Piano di mitigazione del rischio idrogeologico approvato dall’Autorità di bacino della Sardegna in data 20 maggio 2015 con delibera numero 1». Ebbene, nessuno dei ponti ferroviari è stato demolito, nonostante le sentenze di Tar e Consiglio di Stato, l’ordinanza di Nizzi e la stipula di un accordo nel 2016 tra Comune e Rfi (rimasto inattuato) «per la progettazione e realizzazione dei ponti ferroviari nel rispetto del piano idrogeologico vigente». Mentre i pm indagavano sul Comune, gli altri enti coinvolti (lo scrive il gip) restavano immobili.

Nessun obbligo

E ora c’è un altro problema, perché le opere pericolose saranno dissequestrate, ma in prospettiva nessuno potrebbe essere obbligato a demolirle, in particolare Rfi. Infatti l’unica cosa che è stata demolita con il passare dei mesi, è la classificazione di opera incongrua. Era contenuta nell’ormai defunto Piano Mancini e bocciata dai magistrati che si sono occupati dei ponti. Quindi il discorso delle demolizioni delle opere che amplificano il rischio idraulico potrebbe ripartire da zero.