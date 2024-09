Ponti pedonali, sì ai progetti  

Il Comune di Elmas ha approvato il progetto esecutivo del recupero strutturale dei ponti pedonali di Rio Sa Murta, Giliacquas e Rio Sestu. Qualche mese fa il consiglio comunale aveva deliberato la variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 in cui veniva inserita l’opera per un importo 425mila euro, interamente finanziati con fondi del bilancio comunale.In particolare gli interventi riguarderanno il recupero strutturale degli impalcati in legno, materiale soggetto a deterioramento a differenza dell’alluminio utilizzato nelle passerelle ciclopedonali di più recente costruzione, che garantiscono anche ulteriori vantaggi: il minor peso, la presenza di plinti di modeste dimensioni e l’assenza di sensibilità agli effetti dinamici indotti dal camminamento dei pedoni.

