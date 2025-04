Ponti pedonali da recuperare, lavori entro fine mese 

Il Comune di Elmas ha affidato i lavori di recupero strutturale dei ponti pedonali del rio Sa Murta, Giliacquas e rio Sestu. La ditta aggiudicataria dell’appalto del valore di circa 270mila euro è l’Agi Costruzioni di Oristano: «L'inizio dei lavori per l’intera passeggiata - ha spiegato la sindaca Maria Laura Orrù - è previsto per la fine di aprile. Siamo fiduciosi che il completamento dei lavori ci permetterà di rimettere a disposizione della cittadinanza l’intera passeggiata naturalistica, la quale è molto apprezzata e richiesta».

Nel maggio del 2024 un rogo doloso aveva devastato la zona di Giliacquas, rendendo impraticabili i camminamenti e compromettendo irrimediabilmente l’impalcato. Il progetto di manutenzione straordinaria, avviato nei mesi precedenti all’incendio, stava per essere approvato in via definitiva. La Giunta comunale di Elmas aveva da poco deliberato gli interventi di recupero e messa in sicurezza dei ponti di attraversamento pedonale stanziando 425mila euro. Il progetto pre-incendio prevedeva interventi di recupero strutturale degli impalcati in legno e la loro parziale sostituzione con l’alluminio. Tuttavia i tiranti in acciaio della struttura originaria non potranno essere recuperati perché irrimediabilmente danneggiati dalle fiamme. (sa. sa.)

