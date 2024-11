Ponti Nou tra buche, dossi e pericoli 

L’ultra settantenne “Ponti Nou” di nuovo ha solo il nome. Nella periferia meridionale di Assemini è attraversato da via Coghe e collega il centro urbano con la strada Provinciale 2: un’arteria strategica per raggiungere la zona industriale di Macchiareddu, i limitrofi paesi di Uta e Capoterra nonché le località balneari.

Percorso quotidianamente da numerosi automobilisti, motociclisti e ciclisti oltre che da mezzi industriali, agricoli e di emergenza (anche pensanti), versa in uno stato di forte degrado. I cittadini che vi transitano soprattutto per motivi di lavoro lamentano il deterioramento del manto stradale, la presenza di buche e dossi e l’insufficienza della segnaletica orizzontale e verticale. Tutto ciò rende pericolosa la percorrenza e causa danni ai mezzi: «Ci chiediamo - commenta Sandro Sanna, consigliere pentastellato - se quello che è stato il simbolo del contrassegno elettorale della lista civica Puddu verrà manutenzionato in tempi stretti».

I trascorsi

L’installazione dell’attuale ponte è servita a sostituire una precedente struttura in metallo con un’opera che, nel contesto isolano, rappresenta una delle prime in cemento armato. Dalla sua carreggiata, lunga circa 650 metri, si accede alle sponde carrabili che costeggiano i rii Cixerri e Mannu.

Pesantemente danneggiato durante l’alluvione del 1999, era stato soggetto a un lungo intervento di ristrutturazione e riaperto al traffico nel 2006. Le ultime prove di carico, statiche e dinamiche che lo hanno interessato, sono state eseguite nel gennaio 2020. Seppur non fosse a rischio crollo, ha richiesto un’approfondita indagine strutturale. Da quel momento un nulla di fatto.

I pericoli

Così la questione “Ponti Nou” è arrivata fino in Consiglio comunale: «Gli ingressi principali della città - commenta Sanna - rappresentano il primo biglietto da visita, ne caratterizzano l’immagine e dovrebbero mantenere sempre un alto livello di decoro».

Ma ciò che preoccupa maggiormente il gruppo M5S è la lunga assenza di manutenzioni: «La mancanza di interventi di riparazione ordinaria e straordinaria sta provocando un repentino peggioramento delle condizioni, aumentando i rischi di incidenti, danni ai mezzi o addirittura un eventuale cedimento strutturale».

Pertanto ci si chiede se esista un piano di monitoraggio continuo, se siano stati effettuati recenti sopralluoghi tecnici nell’intera struttura e quali siano le azioni che s’intende adottare per garantire la sicurezza dei pendolari.

Fermo il punto di vista di un cittadino: «Il ponte - spiega Roberto Usai - rientra nel “Piano gestione rischio alluvioni”. Mi auspico che i cittadini, quali parte in causa, vengano resi partecipi della programmazione dei lavori di sistemazione e data loro la possibilità di esporre il proprio pensiero».

Nessuna risposta giunge dall’amministrazione comunale: «Replicheremo nelle opportune sedi», commenta l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni.

